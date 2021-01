El duro momento de Kaley Cuoco: "Siento un dolor que no creía posible"

La exBigBangTheory, Kaley Cuoco, contó en Instagram, con profundo dolor, que falleció su querido perro Norman Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

17 de enero de 2021 • 09:30

La ex The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, compartió el sábado una triste noticia: el fallecimiento de su querido perro Norman. La actriz de 35 años, que actualmente protagoniza la serie The Flight Attendant, subió a su cuenta de Instagram dos imágenes en blanco y negro abrazada al canino, minutos antes de su partida.

El fallecimiento de su mascota la sumió en un estado de angustia que decidió hacer pública. "Siento un dolor que me destroza por dentro y que no creía que fuera posible sentir", escribió la actriz. "Norman, fuiste mi mundo entero por 14 años. Gracias por sonreírme mientras dejabas este mundo, confirmándome nuevamente que teníamos nuestro propio lenguaje. Siempre vas a tener mi corazón", concluyó Cuoco en su sentido posteo en las redes, donde subió muchísimas imágenes del entrañable Norman.

Cuoco tenía un lazo muy especial con su perro, y su compañía se llama Yes, Norman Productions, en alusión a quien fuera su compañero fiel durante casi 15 años. En una entrevista con Los Angeles Times de 2017, la actriz contaba que supo que Norman era el perro indicado para ella "desde el primer minuto" en que lo vio.

"Quería que ese perro estuviera en mi vida", manifestó al recordar su adopción, que se produjo cuando Norman tenía dos años y una pata quebrada. "Él es el hombre de mi vida, el amor de mi vida para siempre, me salvó de tantas maneras que no puedo explicarlo", expresó en una oportunidad. Cuoco y su marido, el jinete Karl Cook, también perdieron recientemente a Petunia, una perra a la que habían adoptado ya de adulta.

"Luego de una vida de soledad no manifestada y de mucha lucha, está en paz. Por eso, soy feliz. Hicimos lo que pudimos, la adoptamos para darle todo. Petunia, no se trata de la cantidad de tiempo que pasamos juntos sino de lo que se genera en el alma, y vos brindaste afecto a cada persona que te conoció", había escrito el marido de la actriz. Recordemos que ambos suelen adoptar y fomentar el rescate y cuidado de los perros y otros animales, y utilizan sus redes como plataforma para ello.

