Liv Tyler hizo un descargo en su cuenta de Instagram luego de dos semanas "salvajes" en las que estuvo aislada de su familia, tras contagiarse de coronavirus. "Generalmente no comparto estas cosas, pero siento que todos necesitamos compartir nuestras historias, compartir información para recopilar hechos y conciencia y sobre todo para saber que no estamos solos en esto", escribió la actriz, de 43 años, junto a una foto donde se la ve acompañada de dos de sus hijos.

La hija de Steven Tyler además dio detalles de cómo fueron esos días aislada. "Con el sentimiento de miedo, vergüenza y culpa por no saber a quién podés haber contagiado... Aterrador. Afortunadamente, el resto de mi familia y la burbuja fueron negativos. Hay tantos elementos extraños en esta enfermedad. Afecta a todos de manera completamente diferente. Tuve mucha suerte, pero me dejó 10 días en cama. Están los aspectos físicos pero también emocionales y psicológicos. Afecta tanto tu cuerpo como tu mente por igual. Todos los días son diferentes", señala en su publicación.

"Estar aislado en una habitación sola durante 10 días es cuanto menos extraño. Despertar con noticias de que nuestra capital está siendo atacada. ¿Fue real o estaba en la zona desconocida? Oh, no, era real", dijo en referencia a lo sucedido en el Capitolio estadounidense, el 6 de enero. "Los primeros días de 2021 han asustado a todos en el mundo. Extrañé a mis bebés, pero visitaron mi ventana y me llamaron y los vi jugar afuera. Qué regalo. Me enviaron pequeños mensajes y dibujos debajo de mi puerta, recordatorios de lo que hay al otro lado", reveló.

La actriz de Armageddon, madre de tres, se enteró de que tenía Covid-19 el último día del año y ha estado aislada desde entonces. "Estoy muy agradecida de haber pasado por esto. Pasé mis días rezando y transmitiendo amor a todos los que están afectados y sufren. También por aquellos que trabajan incansablemente para proteger y cuidar a los demás. Gracias. Todos estamos conectados a través de esta experiencia. Me siento pequeña y lleno de gratitud. Estar bien es un regalo. Amor y luz para todos los que han dejado este mundo a causa de este virus y los que están sufriendo", agregó notablemente afectada.

Si bien llevó adelante todos los protocolos y se cuidó, Tyler se contagió igual. "Di positivo, pensé que lo había logrado, todo el 2020 manteniéndome a mí y a mi familia a salvo. Haciendo todo lo posible para proteger a mi manada de lobos y seguir las reglas para proteger a los demás. De repente, en la mañana del último día de 2020: boom, me derribó. Viene rápido, como una locomotora", contó y más allá de considerarse una persona reservada y tímida, sintió que tenía que hacer pública su historia.

