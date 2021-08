Sandra Borghi habló de su difícil experiencia con el Covid: “Esta enfermedad te tiene con el corazón en la boca”

Hace unos días, Sandra Borghi dio positivo de covid junto a toda su familia. Este miércoles, la conductora habló en Nosotros a la mañana y contó cómo está transitando la enfermedad: “La verdad es que nos pegó fuerte”, confesó preocupada.

“Yo estoy un poco mejor (…). Hoy ya me vestí, me puse un jogging y eso es un montón”, comentó la periodista en comunicación telefónica con El Pollo Álvarez y sus compañeros de programa. E inmediatamente contó lo mal que la está pasando ella y su familia: “ Lo que tiene esta enfermedad es que te tiene con el corazón en la boca, no te podés relajar nunca. Tenés altibajos emocionales y estás todo el tiempo midiéndote la saturación. Ayer a la noche empecé a saturar mal y me empecé a preocupar ”, reveló con la voz notablemente afectada.

Tras aclarar que tanto ella como su marido y sus hijos tienen neumonía, Borghi contó que a cada uno le pegó de una manera distinta. “A mí se me combino con una sinusitis de base que tengo y me agarró mucho dolor de cabeza. Me quería arrancar la cabeza. Hace dos días que me empezaron a dar corticoides (…) Juana, que tiene 3 años, se levantó al toque, está que camina por las paredes. La de 14 está con dolor de cabeza, de cuello y de garganta, y Valentín, que no tenía síntomas, cayó después y está con mucho moco. La verdad es que nos pegó fuerte”, indicó.

“Ahora, a tachar los días. Tu cuerpo es una locura. Yo, que soy súper activa y no paro un segundo, no puedo hacer nada, no servís para nada, estás tirado todo el día. Cuando tengo un poquito de fuerza les cocino o limpio y aireo la casa, nos vamos turnando con mi marido”, agregó mientras agradecía las muestras de cariño de la gente que sin conocerla están rezando por ella y su familia. “Agradezco el cariño de la gente, me conmueve el alma. Más allá de la religión que tengas, el amor fluye”, reflexionó.

Por último, la periodista de TN aseguró que no sabe cómo se contagiaron y confesó cuál es su mayor miedo: “Ahora estoy oxigenando bien, anoche empecé a saturar mal y me asusté. Dije: ‘Me tengo que internar, ¿qué hago con los chicos?’. La cabeza te juega muy en contra en esto. A mí lo que me da mucho miedo es estar mal yo para no poder atenderlos a ellos . Yo pensé que ya a esta altura no me lo iba a agarrar. No sé cómo entró a casa, me parece que lo trajo una de las dos nenas”, concluyó con angustia.

LA NACION