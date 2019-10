El emocionante motivo por el que Hugh Jackman volvió a ser Wolverine

Hugh Jackman ingresó este año en el libro Guinness por mayor cantidad de tiempo interpretando al mismo superhéroe, Wolverine

24 de octubre de 2019

Resulta inevitable relacionar al personaje de Wolverine con quien lo ha encarnado durante más de una década para la saga de los X-Men: Hugh Jackman. Alejado ya del papel y con nuevos proyectos en marcha, el actor volvió a meterse por un rato en la piel del superhéroe por un motivo muy especial: complacer a un fan.

El nominado al Oscar llegó a México hace unos días para presentar el espectáculo musical The Man. The Music. The Show, en el que interpreta algunas canciones de la película The Greatest Showman. Al finalizar la actuación, el australiano se acercó al escenario y saludó sonriente a su público.

En ese momento, el intérprete se detuvo ante un afortunado fanático que llevaba una remera del superhéroe y el actor respondió con una pequeña interpretación que dejó boquiabiertos a sus seguidores. De manera improvisada, se puso en la piel del rudo personaje de ficción e hizo un gesto con las baquetas de la batería simulando los momentos en que Wolverine despliega sus impresionantes garras de adamantium.

El actor también agarró el celular del espectador, que saltaba emocionado, y grabó el momento, que luego el fan compartió en las redes sociales. Como si esto fuera poco, Jackman abrazó luego al joven, que desbordaba de felicidad por el momento vivido junto a su ídolo.

Durante sus días en México, el actor también aprovechó su estancia para visitar el Museo de Antropología y otras atracciones turísticas y culturales del Distrito Federal.

En paralelo al show, el actor y cantante, se encuentra filmando en la actualidad la película The Good Spy and Reminiscence, cuyo estreno está previsto para el año próximo.

A pesar del apego de los seguidores al personaje de X-Men, Jackman no volverá a ponerse en la piel de Wolverine para la gran pantalla, ya que con la compra de Fox por parte de Disney, la franquicia será renovada por Marvel seguramente dentro de varios años y con toda probabilidad con nuevo actores.

Cabe recordar que Jackman ingresó a comienzos de este año a los Récords de Guinness por haber desarrollado "la carrera más larga como un superhéroe de Marvel" justamente por componer a Wolverine en la saga X-Men y sus spin-offs durante 16 años y 228 días.