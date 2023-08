escuchar

En momentos de profundo dolor para Sandra Bullock por la muerte de su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, celebridades y allegados acompañan a la actriz con emotivos gestos. En el día de ayer, Octavia Spencer expresó sus condolencias con una conmovedora descripción del vínculo que unía a la pareja.

La familia del fotógrafo y exmodelo confirmó su muerte esta semana a través de un comunicado difundido por la revista People. “Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall murió en paz después de una batalla de tres años contra la ELA. Bryan decidió mantener su lucha en privado y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para honrar su pedido”, reza el escrito de despedida de su círculo íntimo.

Randall murió a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. No existe una cura para la afección, aunque sí tratamientos para aliviar sus síntomas.

Tras conocerse la triste noticia, Octavia Spencer compartió una foto de Bullock y Randall en su cuenta de Instagram para acompañar a la actriz, con quien mantiene una amistad desde los años 90, luego de que ambas protagonizaran la película Tiempo de matar (1996).

“Mi corazón está roto por Sandy y Bryan”, expresó primero la actriz. Y continuó: “¡Sandy perdió a su alma gemela y el mundo perdió a un chico talentoso, guapo y bueno! Mis oraciones y condolencias a sus familias. DEP, Bryan Randall. En el cielo hay una pequeña dama allá arriba que se parece mucho a mí dando órdenes a los ángeles, especialmente Gabriel, que hará que suene cualquier canción que quieras escuchar”, escribió.

En el día de ayer, la hermana de Bullock, Gesine Bullock-Prado, también compartió un conmovedor homenaje a Randall y elogió a la intérprete por la forma en que cuidaba a su pareja. “La ELA es una enfermedad cruel, pero hay algo de consuelo en saber que él tenía a la mejor de las cuidadoras en mi increíble hermana y en el grupo de enfermeras que ella reunió para ayudarla a cuidarlo en su casa”, manifestó.

La ganadora del Oscar y su novio, quien fue modelo de grandes marcas como Hugo Boss e Yves Saint Laurent y que más tarde dejó las pasarelas para dedicarse a la fotografía, se conocieron en 2015. El flechazo entre Randall y la estrella de La ciudad perdida surgió cuando ella lo contrató para fotografiar la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos. A partir de entonces, mantuvieron su romance lejos de los flashes.

El portal The Daily Mail compartió esta semana imágenes y clips de una “ceremonia” que realizaron Bullock y Randall en Las Bahamas dos años después, en diciembre de 2017, con motivo del cumpleaños del fotógrafo, pero también con la finalidad de intercambiar votos matrimoniales, si bien no legalizaron esa unión. “Hicieron eso por sus hijos, para oficializar de otra manera la relación”, aclararon allegados a la actriz, cuyos hijos [a quienes adoptó antes de conocer a Bryan], Louis y Laila, “empezaron a llamar ‘papá” a Bryan a partir de ese momento.

La actriz y el fotógrafo se habían conocido en 2015 Raymond Hall - GC Images

La actriz de 59 años, que no se ha pronunciado todavía públicamente sobre la triste muerte de su pareja, mantuvo en secreto la celebración de esa ceremonia. En 2021, Bullock describió a Bryan como “el amor de su vida”, asegurando que no necesitaba “de un papel” que le dijera que su relación estaba consolidada.

“Encontré al amor de mi vida, tengo tres hijos hermosos (en alusión a la hija de Randall, Skylar y sus dos hijos adoptivos: Louis, que ahora tiene 13, y Laila, de 11), y es lo mejor del mundo, por eso, aunque me guste la idea de una boda, no necesito un papel que me diga que soy una pareja devota, que soy una mujer que siempre va a estar presente en los momentos más duros de mi pareja, no necesito que nadie me asegure que voy a atravesar tempestades con él”, afirmaba dos años atrás la actriz en el programa Red Table Talk.

LA NACION