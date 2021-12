El emotivo mensaje de Eugenia Tobal por el cumpleaños de su hija: “Gracias vida por bendecirnos con lo más precioso y preciado que tenemos”

Hace dos años, Eugenia Tobal marcaba en el calendario el día más feliz de su vida con el nacimiento de Ema. Hoy, en honor al cumpleaños de la pequeña, la actriz le dedicó unas dulces palabras en Instagram, en las que le agradeció a la vida por la bendición de tenerla.

“Hoy dos años. ¡Feliz vuelta al Sol hija!”, escribió y citó un poema: “Tú vales cada esfuerzo, cada intento, cada lucha, cada obstáculo. Tú vales cada sueño, cada insomnio y desvelo. Tú vales todas las ganas, deseos y anhelos. Tú vales toda la espera. Vales más de lo que yo soy capaz de expresar“.

“Gracias vida por bendecirnos con lo más precioso y preciado que tenemos. Ema, te amo hija. Besos del cielo y al cielo”, culmina el mensaje que acompañó con cuatro fotos de la niña.

El posteo se llenó de inmediato de buenos deseos para Ema, y entre los cientos de comentarios aparecieron el de algunos famosos como Brenda Gandini, Nancy Duplaá, Paola Krum y Eleonora Wexler.

Hace unos días, durante su visita a Almorzando con Mirtha Legrand, Tobal se emocionó al recordar su lucha para convertirse en mamá. “ Estoy trabajando en un libro sobre la maternidad después de los 40 y todo lo que eso conlleva. Todo lo que no sabemos, todo lo que uno imagina y después termina siendo de otra forma. La planificación de la maternidad que uno desea y después termina siendo diferente a lo que uno soñó ”, explicó la actriz, que fue diagnosticada con trombofilia.

“Tuve la suerte de encontrarme con especialistas muy copados que me ayudaron un montón. A mí me costó porque tenía una trombofilia adquirida y no lo sabía”, explicó. “Trombofilia es cuando tenés que inyectarte heparina para poder fluir la sangre y que el bebé tenga oxígeno. Durante todo el embarazo me tuve que pinchar la panza todos los días a la mañana, como muchísimas mujeres que han tenido heparinitos por ahí”, añadió.

También contó que después de perder un embarazo a los 36 años decidió congelar óvulos. “ Antes no lo decía, pero ahora creo que es válido decirlo, congelé óvulos a los 37 después de haber tenido una pérdida a los 36, y me parece que es importante que eso se tenga presente. No sos menos madre porque hacés un tratamiento ”, sostuvo.

Tiempo atrás, Tobal reconocía que disfruta mucho de ser mamá. “Creo que soy una madre bastante relajada, y me había imaginado más apegada e histérica, pero la verdad es que no. Lo estoy haciendo con más tranquilidad de la que esperaba o quizá la edad me lleva a tener otro aplomo. Y también tiene que ver mucho mi compañero, claro. Todo está bien, aunque a veces tengo mis ataques como cualquier madre. Una madre sin dormir es una madre peligrosa, mejor es tenernos felices”, decía entre risas durante una charla con LA NACION. “Fran [García Ibar, su pareja] y yo tenemos una idea de crianza parecida, de conectar a nuestra hija con la naturaleza, que le va a enseñar más que nosotros, seguramente”, culminaba.

Sobre el libro que está escribiendo, la conductora de Hogar dulce hogar señaló en Almorzando... que está “muy inspirado” en su madre y que le hizo muy bien escribirlo porque le recuerda todo lo que han vivido juntas. “Yo nunca fui Susanita, pero siempre quise ser mamá porque tuve una mamá genial”, remarcó la actriz. Y confesó que si bien ahora está mejor, le tocó transitar una maternidad compleja por la muerte de su madre. “Mi mamá partió a los dos meses de mi hija, entonces tuve un puerperio medio de duelo... fue, es, muy duro el camino”, aseguró emocionada.