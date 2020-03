El emotivo saludo de Inés Estévez a su hija Vida en su cumpleaños

Inés Estévez le dedicó un dulce saludo de cumpleaños a su hija Vida

Todo aniversario de nacimiento es motivo de celebración. Por eso, Inés Estévez no quiso perder la oportunidad de homenajear a su hija Vida en el día de su cumpleaños número 11. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un dulce mensaje a la menor de sus niñas.

"Nos buscamos muchos años locureza. No hay fuerza que pueda interponerse entre tu felicidad y vos. Cumpla años y disfrute, cosita", escribió la actriz como epígrafe de una seguidilla de fotos de la pequeña riéndose. "Nació hace 11 como pudo. Vivirá eternamente como quiera. Usted es la Vida. Merece serlo. Hoy se festeja", culminaba el mensaje.

Inés y Fabián Vena adoptaron a las hermanitas Vida y Cielo en 2011, cuando las chicas tenían uno y dos años, respectivamente. En 2016, la actriz contó que Vida tenía un retraso madurativo inclasificable : "Aclaro que tengo una hija que no es autista, pero tiene una condición madurativa tan compleja como eso. Quizá mayor, porque es inclasificable. Es decir, no hay manual que acompañe el caso (...). Tiene la incapacidad de hablar (...). Es incapaz de comer, hacer pis, beber, taparse y destaparse en la cama o sacarse los zapatos por sí sola. No puede decirnos cuándo tiene hambre o frío o le duele algo. Somos tremendos necios si no aceptamos que tiene una incapacidad".

Sin embargo, con el correr de los años y con la ayuda de terapias y estimulación, Vida comenzó a mostrar enormes avances. "Es súper activa, va al colegio, tiene sus amigas, asiste a terapia, está muy estimulada. Su retraso madurativo, que es leve, se supone que es recuperable", le contaba la actriz a LA NACION en el mes de agosto durante una entrevista .

A través de su cuenta de Instagram, la actriz suele compartir con sus seguidores los logros de su hija y expresarles todo el amor que siente por ella. "Te amo gordita de mi alma, te amo como nunca amé en toda mi existencia, a vos y a la otra flaca loca de tu hermana. Son mi desafío y la medida de mi integridad", escribía hace unas semanas.