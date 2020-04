Paula Chaves le pidió a su amiga, Zaira Nara, que sea la madrina de su beba en camino Crédito: Captura de video

7 de abril de 2020 • 11:06

Paula Chaves sorprendió a Zaira Nara con un emotivo video donde le hizo un pedido especial : le ofreció que sea la madrina de Filipa , la beba que espera junto a Pedro Alfonso . La hermana de Wanda Nara se emocionó con el clip y lo compartió en sus redes sociales: "En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos viviendo, me llegó esto que me llenó de amor ".

El video se trata de una compilación de fotos de distintos momentos que las amigas vivieron juntas desde que empezó su amistad hace casi una década. Las modelos compartieron cada uno de sus embarazos: Chaves es madre de Olivia, de 6 años, y Baltazar, de 3, y en menos de dos meses se agrandará la familia con la llegada de Filipa; al tiempo que Nara es mamá de Malaika, de 4 años, y en febrero último tuvo a su segundo hijo , Viggo.

"Realmente no me lo esperaba y me llenó tanto, pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo. Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad, que empezó gracias a nuestro trabajo", escribió la futura madrina de Filipa. Y agregó: " Pasamos miles de momentos juntas , la mayoría hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas".

El clip termina con la pregunta: "Hola Zai, soy Filipa. ¿Querés ser mi madrina?", y la modelo, conmovida, no dudó en aceptar: "Además de todas nuestras anécdotas, hoy ya somos familia. ¡Obvio que sí bebita! ¡Re contra sí!". De esta manera, en el contexto de pandemia de coronavirus , mientras ambas viven sus cuarentenas junto a sus parejas y sus hijos, decidieron compartir con sus seguidores el tierno video con el que comienzan una nueva etapa de su amistad.