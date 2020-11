El enigmático tuit de Nancy Pazos: "Qué miedo le tienen, es la nueva Rial"

El enigmático tuit de Nancy Pazos... ¿Contra Yanina Latorre? "Que miedo le tienen, es la nueva Rial"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 19:15

En medio del escándalo desatado después de que se conociera la noticia de que Lola Latorre estuvo en la madrugada del domingo en una fiesta clandestina en Mercedes, Nancy Pazos publicó un enigmático mensaje en Twitter que pareciera estar dedicado a Yanina Latorre.

Sin dar nombres, la periodista dio a entender que gracias a ciertas historias que sabría la panelista de Los ángeles a la mañana, tendría cierta inmunidad en el ambiente.

"Qué miedo le tienen, es la nueva Rial", escribió acompañando el mensaje de emoticones con carita de miedo y carita de vómito. "Se sostiene con secretos de alcoba de los poderosos", agregó utilizando también un hashtag con la palabra "asco".

El mensaje enseguida se llenó de respuestas pidiéndole que dijera el nombre de la persona a quien se refería, y muchos asociaron a la mujer en cuestión con Yanina Latorre. "Es terrible el poder que tiene Yanina... le tienen miedo todos y por eso no van a expulsar a Lola que SI fue a la fiesta y hay pruebas", le escribió uno de las tantos usuarios que se animó a especular de quien hablaba.

"Le pedí disculpas a mi mamá y a mi papá, que los metí en este quilombo. Ni siquiera les avisé y me cagaron a pedos. Jamás pensé que iba a terminar en esto. Lo hice de inconsciente y boluda", se defendió ayer Lola al contar su versión de lo ocurrido. La joven de 19 años fue notificada por la policía junto a 140 personas más, a quienes se les inició una causa en la Justicia Federal por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal.

"Lo de la Justicia, que es un tema serio y lo sé, se está ocupando Fernando Burlando", explicó en diálogo con Los ángeles de la mañana. Nerviosa y preocupada, comenzó a relatar paso a paso lo sucedido este fin de semana. "Básicamente lo que pasó es que estaba acá, en mi casa de Pilar con dos amigas, y nos llama una amiga que había asistido a esta fiesta y fuimos a buscarla", contó. "Llegué al lugar, me apersoné en la casa y busqué a mi amiga. Esta fiesta ni siquiera se llevó a cabo, no hubo música, ni nada de lo que están contando. Llegué muy temprano a buscarla, tipo 1.30, y ya estaba la policía. No hubo música ni gente bailando, era una fiesta clandestina pero nunca sucedió", expresó al tiempo que aseguró que ella no estaba ni invitada.

"La joven firmó la imputación; en este caso, nosotros aprehendemos por estar incumpliendo el artículo 205, pero inmediatamente la fiscalía ordena la liberación de todos los asistentes a la fiesta, que se desarrollaba en el parque de una casa quinta; y la joven estaba entre los 140, más todos los que escaparon a campo traviesa, pero no se puede discutir que estaba presente y bailando con un grupo de amigas", contaron las autoridades policiales del CPR [policía rural] de Mercedes que llegaron al lugar.

Conforme a los criterios de Más información