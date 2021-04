El enojo de Juana Repetto porque no vacunan a su mamá, Reina Reech: “Necesito que cuide a mi hijo”

En plena segunda ola de la pandemia de coronavirus que azota al país, Juana Repetto mostró su consternación por un tema del que se está ocupando personalmente: la vacunación de su madre, Reina Reech. De acuerdo a sus publicaciones en Instagram, hace más de 20 días que la inscribió en la aplicación del plan de vacunación, pero no se le asignó un turno hasta la fecha.

“Estoy re enojada”, dijo Repetto, en una historia de Instagram mientras caminaba por su departamento. Y agregó: “Hace más de 20 días inscribí a mi mamá para la vacuna como corresponde, como cualquier ser humano del mundo, como nos manejamos siempre en esta familia, haciendo todo como cualquier otro ciudadano argentino”.

La indignación de Juana Repetto por la falta de vacunas para su mamá

Luego, añadió que la inscribió en provincia de Buenos Aires, “donde ya están vacunando hace rato a gente mayor de 60 años”. Y sumó: “Pero no me llega el mail, no me dan el turno. Hay gente de 24 años que no es médica, que no es docente, ni de riesgo, y está siendo vacunada”, remarcó en clara alusión al caso de Antonella Delmonte que cobró notoriedad en los últimos días.

Asimismo, hizo un pedido: “Por favor, que se pongan las pilas. Entro todos los días a la página de la Provincia para chequear y no hay noticias”. Y luego ahondó en el motivo clave de su preocupación: el nacimiento, en junio, de su segundo hijo. “Estoy a dos meses de parir, mi hijo va al colegio, yo tengo que ir a hacerme chequeos médicos, me tengo que ir a hacer ecografía, tengo que ver al obstetra y mi hijo se queda con mi mamá. No lo puedo dejar con otra persona, lo tiene que cuidar mi mamá, entonces yo necesito que mi mamá que tiene más de 60 años esté vacunada como todos los que sé que se están anotando y a la semana los llaman, y van y se vacunan, por lo menos acá en provincia”, remarcó.

“El día que yo vaya a parir, mi hijo va a tener que dormir una o dos noches con mi mamá en junio, en pleno invierno, y para eso mi mamá ya tendría que tener la vacuna y le tendría que haber hecho efecto, que sabemos que tarda de 15 a 20 días. Entonces, estoy muy enojada”, subrayó. Por otro lado, Juana aclaró que su pedido es estrictamente personal, porque la propia Reech no pidió ser inscripta: “No está tan convencida de darse la vacuna, si lo hace es más por mí que otra cosa y todo este descargo es cien por ciento por mí. Mi mamá ni sabe que lo estoy haciendo”.

Repetto está embarazada de seis meses de su esposo, Sebastián Graviotto, con fecha de parto para fines de junio, y suele compartir con sus seguidores imágenes cotidianas de la familia que formó junto con su hijo primogénito, Toribio, y su marido.

