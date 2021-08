El enojo de Walter Queijeiro con sus compañeros de Bendita por el uso del lenguaje inclusivo

“No me gusta el lenguaje inclusivo y a la gente tampoco le gusta”, aseguró Walter Queijeiro, quien una vez más volvió a generar polémica con sus dichos.

“Ayer estuve en una cancha y nadie me hablaba en lenguaje inclusivo, es algo impuesto. Cuando el lenguaje es popular llega último a los medios y esto es al revés, es muy difícil hablar en lenguaje inclusivo”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

“Te hace una modificación gramatical que es un lío y cuando le preguntás a alguien que lo predica tampoco tiene los argumentos para sostenerlo”, agregó durante la charla, antes de revelar algo que le molesta de sus compañeros de Bendita.

Según Queijeiro, en el grupo de WhatsApp del programa las palabras terminadas en “E” son de uso corriente. “Somos pocos hombres y queremos hacer la ley de cupo en Bendita, somos cinco nada más”, explicó. “Yo estoy en el grupo de panelistas que estoy enojado porque dice ´panelistes´, pero bueno, ya está desde antes que yo llegue”, afirmó.

“No hice ningún pedido para que lo saquen, porque cuando entré tenía poca chapa en el grupo y después me fui adaptando, me fui ganando el corazón de todos”, culminó, aclarando que hay buena onda con todos.

Queijeiro es conocido por no guardarse nada a la hora de opinar. A comienzos de 2020 criticó abiertamente la transexualidad. “Biológicamente es un hombre”, apuntó al hablar sobre Flor de la V. “La ley dice que es una mujer argentina. Después, los arqueólogos que investigarán de acá a unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones. Pero bueno, si le preguntás a Walter Queijeiro va a decir que es una mujer porque tiene documento y ya se aprobó eso”. En el mismo sentido, el periodista afirmó: “Yo no soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre”.

Poco tiempo después, el periodista realizó un repudiable comentario sobre Diego Ramos. Mientras en Bendita replicaban las declaraciones del actor, que aseguraba no elegir lo que es pero sí estar muy orgulloso de sí mismo, Queijeiro disparó: “Yo decido lo que soy todos los días”. Cuestionado por el psicólogo del panel, Gabriel Cartaña, agregó: “No quiero discutirle al psicólogo, pero está comprobado que los pensamientos pueden ser cambiados en base a un montón de creencias. Las decisiones de cada uno tienen que ver con cómo uno piensa”, dijo dando por cerrado el debate, aunque al día siguiente intentó aclarar sus palabras.

“Yo no me refería a lo sexual, quizás se malinterpretó. Yo creo que nadie en la vida está predestinado a hacer nada. Cada uno puede torcer su destino. Había una canción que fue un emblema de toda la comunidad homosexual, que era ‘Soy lo que soy’, que justamente decía en su letra: ‘soy mi creación y mi destino’”, explicó aclarando que no se trató de un error, sino de una falta de conocimiento: “Me di cuenta ayer, con todos los mensajes, que pensaba algo que no era totalmente cierto. Saquemos lo sexual: les tenemos que decir a todos los jóvenes que en el resto de las cosas, si quieren pueden cambiar. No podemos estar predestinados en base a lo que alguien nos dijo que teníamos que ser”.

LA NACION