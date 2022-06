Los escandalosos audios de la esposa de Walter Queijeiro que denostaron a Locho Loccisano, Silvina Luna y el Chanchi Estévez

Mientras que Lucas “Locho” Loccisano y el vínculo con sus compañeros de El Hotel de los Famosos sigue dando de qué hablar, este viernes se sumó a la trama un personaje inesperado, y agregó más leña al fuego: Andrea Rivoira, la esposa de Walter Queijeiro.

El periodista deportivo fue uno de los pocos aliados del excoconductor de La ruleta de tus sueños dentro del reality. De hecho, tanto él como su esposa participaron de su festejo de cumpleaños hace apenas unos días. Sin embargo, Yanina Latorre dio a conocer en LAM una serie de escandalosos audios enviados por Rivoira en los que se refiere a “Locho” en duros términos.

Antes de dar a conocer los mensajes que la esposa del periodista envió a una persona conocida, la panelista advirtió que debió realizar una exhaustiva tarea de edición. “Tuve que cortar y pegar 45 minutos de audio”, aseguró. Luego, sí, dio a conocer las escandalosas declaraciones de la mujer: “Walter me decía: ‘¡Se hace!’. Y yo le decía que no, que no lo tratara mal. Yo que estudio un poquito, que tengo una profesión, que soy docente y qué sé yo, le dije: ‘No, para mí, “Locho” no es normal. Tiene una patología’” .

Y siguió con su “diagnóstico”: “ No puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, madurativa. Tiene un montón de características de una patología de retroceso no evolutivo de maduración (SIC)”.

“Vos fijate que se aísla con la música, rompe con las reglas, es hiperkinético, no se puede quedar quieto, le decís una cosa y hace otra. ¡Y a la gente le parece gracioso!”, expresó. Pero no únicamente “Locho” cayó en sus redes, también lo hizo Silvina Luna. “Walter a la única que conocía era a Silvina. Y, también, le daba pena [por sus problemas de salud y su recaída durante su estadía en el hotel]. ¡Todo le daba pena de Silvina! Y le dije: ‘Yo también estoy enferma y no te doy pena’” .

Walter Queijeiro fue uno de los primeros eliminados de El Hotel... e intentó reingresar en el repechaje, pero no tuvo suerte. Con el abandono de Maximiliano “Chanchi” Estévez, la producción lo convocó como reemplazante. Sobre esta nueva instancia, Rivoira indicó: “Y ahora cuando entró de nuevo le digo: “Lo que sí, ahora entrá con una estrategia. Entrá bien. Cambiá el chip y disfrutá un poco más, no te limites a tantas pelotudeces, obviamente siempre respetando que estás casado”.

Y continuó: “Le dije: ‘¿Quién es el más fuerte?’, en el sentido del afuera. “Bueno, aliate a “Locho”, no te peleés con él, no lo putees, porque yo sé que lo ha mandado a la mierda y hay cosas que no han salido. ‘Te saca, Andre. Te saca’, me decía ”.

E insistió: “Yo le decía que para mí tiene una patología. Pensá así. No podés, con una persona que tiene una inmadurez, que para mí es una patología y te lo recontra firmo... Hablé con una amiga psicopedagoga y me dijo: ‘Olvidate, tiene patologías muy características de una persona que es inmadura y que queda ahí. Se llaman limítrofes’. Así que, evidentemente, se ha unido a “Locho” obviamente como estrategia”.

E inmediatamente agregó sobre su esposo: “No puede haber una persona más buena y honesta. Siempre haciendo chistes, positivo. Es un tipo que nunca va a verle la maldad a la cosa, y eso a mí me saca de él. Es San Expedito, le digo. Se gana un premio y me dice que gran parte la va a donar. ‘¡Sobre mi cadáver!’, le digo” .

“Yo le tenía mucha desconfianza a Silvina, porque ya lo conocía. Le tenía desconfianza en el sentido de hasta donde iba a llegar esa confianza. Se llevaban bien; yo ya sabía, habían trabajado mucho tiempo en FOX, se habían ido a un mundial juntos... Yo ya la tenía entre cejas. Y qué sé yo, a mí me daba miedito porque se puede agarrar como estrategia... Le decía que podía quedar pegado, que podían surgir rumores por ese buen vínculo que ya tenían . Le dije: ¡Ojo! No te alíes con nadie, no te hagas el amiguito de nadie”.

“El primer domingo que lo vi allá [en El Hotel de los Famosos, durante las visitas permitidas de los parientes de los participantes] le dije: “Si vos vas a la suite, yo te mato. Hacé cualquier cosa. Metete en la pileta, en el jacuzzi, lo que vos quieras, pero no te vas a meter en una suite con nadie”, reveló.

“Se unió a ‘Locho’ porque sabe que cuando salga, lo va a hacer como el amigo de Locho. Y ahora me estoy dando cuenta de que más allá de que no es normal, no sé si es tan boludo; tiene una especie de pelotudez, pero me parece que está haciendo un papel espectacular. Es un tapado. Lo descubrí ahora, hace poco, en las últimas Haches. ¡Otra vez te quedás sin aire! ¡Vamos! Si te quedás sin aire, te quedás sin aire, salvo que tengas un ataque de pánico. Y si tenés un ataque de pánico, volvete a tu casa ”, disparó”.

“Lo que le dije es que si se iba a aliar con alguien lo hiciera con una mujer, no de un hombre, porque un hombre va a querer ocupar tu lugar. Pero las mujeres, seguramente, van a ser las que te traicionen, porque la mujer, te va a traicionar; en cambio, los hombres son boludos”, sentenció la mujer del periodista. “Me dijo que más de una vez se tuvo que contener, porque el ‘Lochito’ este lo sacaba”.

Estévez tampoco escapó a su munición pesada: “A mí lo que me dolía es que íbamos los domingos y siempre estaba el Chanchi ahí al lado nuestro, yo me acercaba a abrazarlo, a saludarlo y nada; ni me miraba. Re asqueroso. ‘¿Qué te pasa?’, le decía, porque viste, es de Racing el nene, qué sé yo. Y Walter me decía: ‘Dejá, dejá. Ya se le va a pasa. No sé qué le pasa. No me habla’. ¡Y se hacía problema!”.