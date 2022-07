El Hotel de los Famosos: cómo llegaron los cuatro semifinalistas a la última instancia del juego, donde uno de ellos se alzará con 10 millones de pesos

El lunes por la noche, El Hotel de los Famosos vivió su último punto de inflexión. El reality de eltrece tuvo uno de sus duelos más esperados en la H, en el que se enfrentaron Walter Queijeiro y Lucas “Locho” Loccisano, quien venía de una lesión en el pie. El incesante ritmo del programa agotó al participante revelación del mismo y, de esta forma, quien se impuso fue el periodista deportivo.

Queijeiro se encontraba más fresco para enfrentar el desafío, ya que entró semanas atrás en reemplazo de Maximiliano “Chanchi” Estévez. Así, el ciclo perdió al participante más querido por la audiencia (el excluido) y, al mismo tiempo, definió a sus semifinalistas: Queijeiro, Alexander Caniggia, Lissa Vera y Martín Salwe . Entre ellos cuatro se definirá al gran ganador de los 10 millones de pesos en disputa.

En esta nota, un repaso por cómo llegaron los participantes a esta instancia definitoria:

Alex Caniggia

Alex Caniggia, semifinalista

El hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis entró al certamen con una amplia experiencia en realities, desde Cantando por un sueño a MasterChef Celebrity Argentina. De todos modos, nunca logró coronarse como campeón, una cuenta pendiente que se propuso saldar con su ingreso al hotel. Las chances de Alex de ganar el premio de los 10 millones de pesos y ser el ganador del programa son muy altas. El ciclo, a fin de cuentas, está hecho a su medida, a diferencia de las otras competencias de las que formó parte. Si bien El Hotel de los Famosos posee esa cuota “Gran Hermano” de convivencia y falta de contacto con el mundo exterior, también tiene una variedad de juegos donde la destreza física es la única herramienta para superar a los distintos oponentes.

¿Alex Caniggia traiciona a Los Sanguinarios? La nueva estrategia de ‘El Emperador’ en El Hotel de lo

Fue precisamente esa destreza la que llevó a Alex a la semifinal sin haber pasado nunca por la H y con el plus de ser respetado por sus compañeros. El joven entendió el juego desde el minuto uno, se movió siempre a su propio ritmo, armando y desarmando estrategias según su conveniencia, y dejando en claro que, si decidía integrar un bando (La familia o Los sanguinarios), lo iba a hacer para sacar provecho . En simultáneo, le aportó humor al programa -es difícil encontrar a un participante más carismático- y mostró una faceta cándida gracias al noviazgo con Melody Luz. Sin dudas, Alex tiene todas las de ganar.

Lissa Vera

De Bandana a El hotel de los famosos: Lissa Vera

El paso de la cantante de Bandana por el programa se puede dividir en cuatro capítulos . En primera instancia, se mostró algo apagada, casi en un segundo plano, con motivo de lo mucho que extrañaba a sus hijas. Luego, cuando se acomodó a la dinámica de reality (formato que Vera también conoce en detalle), se unió al grupo “La familia” de Estévez y empezó a manejarse en bloque, hasta que fue eliminada por un integrante de su equipo: Imanol Rodríguez. A pesar de eso, tuvo una revancha cuando se realizó un repechaje y estuvo cerca de regresar. Sin embargo, fue Mónica Farro quien triunfó en esa etapa del ciclo, pero se lesionó a los pocos días de ingresar al certamen. ¿Quién fue su reemplazo? Lissa.

La emotiva despedida de Lissa Vera de El hotel de los famosos

En ese momento, Vera se mostró como una nueva jugadora que tenía en su poder un bien preciado: información del afuera, lo que se dice una daga para los participantes que estaban en competencia desde el inicio. Lissa también ganó impulso para acercarse más a Locho y alejarse de Estévez, Martín Salwe y Sabrina Carballo , con quien vivió un momento muy tenso que marcó el comienzo del fin de la actriz en el reality.

Posteriormente, la cantante escribió un tercer capítulo cuando fue formando paulatinamente una alianza con Loccisano y Caniggia que duró muy poco, pero que le garantizó su permanencia en el certamen. Su cuarta vuelta de tuerca se produjo el viernes, cuando votó a Locho y lo mandó a la H a pesar de que el joven le había dado inmunidad. Lo que fue percibido como una traición no dejó de ser una estrategia más de Lissa, quien supo combinar astucia para votar y unirse a grupos con su habilidad física; ese combo la convirtió en la única mujer en llegar a la semifinal.

Walter Queijeiro

Walter Queijeiro, cuando fue eliminado de El Hotel de los Famosos Captura de pantalla

A pesar de que integraron equipos diferentes, el recorrido de Lissa Vera y Walter Queijeiro en El Hotel de los Famosos presentó algunas similitudes. Ambos fueron eliminados del programa en la H, intentaron regresar en el repechaje pero no pudieron, y luego reemplazaron a participantes que se fueron por lesiones o por no poder soportar la estadía.

Un momento clave del ciclo fue cuando Chanchi Estévez aseguró que abandonaba el programa “en solidaridad” con su ex, Sabrina Carballo, aunque muchos interpretaron su abrupta salida como una manera de adelantarse a lo inevitable: ya no quedaban integrantes de “La familia” y su destino estaba sellado. Así las cosas, el exfutbolista se fue por la puerta chica y lo reemplazó Queijeiro, con quien había confrontado en más de una ocasión, porque si algo le gusta a El Hotel de los Famosos es el concepto de justicia poética.

La respuesta de la mamá de Locho Loccisano a la esposa de Walter Queijeiro

Como consecuencia, el periodista deportivo reingresó al hotel y se acopló nuevamente a Locho, a quien siempre lo unió un cariño genuino que fue puesto en duda cuando, por fuera del programa, se filtró un audio de la esposa de Queijeiro que dejaba entrever que su marido se unía a Loccisano por estrategia. En una de las vueltas de tuerca más inesperadas del reality, Queijeiro eliminó a Locho de la competencia en la H, mismo lugar donde Loccisano lo había dejado fuera de juego en mayo. Por lo tanto, el periodista es quien más entero se encuentra para afrontar los desafíos físicos previos a la gran final.

Martín Salwe

Emily Lucius junto a Martín Salwe, semifinalista del reality de eltrece Captura de video/eltrece

El locutor que alcanzó cierto nivel de fama gracias a sus intervenciones en los programas satélites a ShowMatch de Marcelo Tinelli se erigió como el participante más polémico y repudiado. Si hablamos de la aprobación de la vasta audiencia que cosechó el reality, la de Salwe es bajísima, al punto tal de que se realizó una campaña en Twitter para que la productora BoxFish permitiera que el público decida los finalistas y así eliminar al locutor, algo que es imposible considerando el formato símil MasterChef que tiene El Hotel de los Famosos.

El rechazo de los televidentes tiene varios puntos de origen, desde un comportamiento misógino con algunas de sus compañeras, “bromas” poco felices como la de permanecer junto a Emily Lucius mientras ella ponía sal a la pava de Silvina Luna -quien es hipertensa-, hasta un trato soberbio con los conductores, el Chino Leunis y Pampita Ardohain.

El cruce entre Alex Caniggia y Martín Salwe

No deja de sorprender que Salwe haya llegado a la semifinal sin haber recibido ninguna sanción (uno creería que insultar a los conductores ameritaría la expulsión directa, pero no fue el caso), pero su frialdad en el juego y su habilidad para la competencia lo llevó lejos. Por otro lado, el público repudió su apego a Estévez y a la familia, y su ensañamiento con Locho, a quien enfrentó desde que se sumó al programa. De hecho, se volvió un chiste recurrente dentro del hotel -y en las redes- la forma en la que Salwe no dejaba de hablar del participante, incluso en situaciones que no lo involucraban.

Asimismo, fue acusado de xenofobia por su excompañera Kate Rodríguez, y salieron a la luz tuits homofóbicos y transfóbicos. Por lo tanto, aunque el locutor, quien mira impostado a cámara todo el tiempo, tenga muchas chances de enfrentar a Caniggia en al final, lo hará sin aquello que Alex tiene: la aprobación natural de los televidentes, ni más ni menos que quienes hicieron del programa un éxito del prime time de eltrece.