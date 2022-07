En medio de la polémica, la mamá de Locho Loccisano le respondió a la esposa de Walter Queijeiro

Cada vez más cerca de la esperada final, El hotel de los famosos (eltrece) logró ubicarse entre los temas más hablados tanto en los medios como en las redes sociales. Ya lejos del comienzo, en el que la atención se centraba en los complejos juegos, ahora todo se basa en las explosivas amistades y enemistas que surgieron en el transcurso de estos últimos meses. Sin embargo, en una nueva polémica no fueron precisamente los participantes quienes se enfrentaron, sino sus familiares. Tras los polémicos audios de Andrea Rivoira, la esposa de Walter Queijeiro, la madre de Luchas “Locho” Loccisano le respondió tajante.

La respuesta de la mamá de Locho Loccisano a la esposa de Walter Queijeiro

De todas las celebridades que entraron y salieron del hotel, Locho Loccisano se encuentra entre quienes cobraron más relevancia. Desde su ingreso a la competencia generó una fuerte enemistad con otros participantes, quienes incluso fueron acusados de hacerle bullying. La situación alcanzó un nivel tan alto de gravedad que, no solo debieron intervenir Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “el Chino” Leunis, sino que la pelea se trasladó al exterior del reality.

Las declaraciones de los protagonistas de dicha guerra y lo que revelaron todos aquellos competidores ya eliminados que desfilaron por los ciclos de entrevistas, invadieron los titulares durante varias semanas. Ahora, de cara a la final, el round más reciente se desató ente Andrea Rivoira, la esposa de Walter Queijeiro, y Mónica Meroni, madre del ex Combate.

Locho Loccisano se convirtió en uno de los personajes más relevantes del Hotel de los famosos

Apenas unos días atrás, Yanina Latorre hizo públicos en LAM (América) una serie de audios en donde Andrea hablaba de muchos de los compañeros de su esposo dentro del reality. Pero, lo que más llamó la atención, fueron los comentarios que hizo sobre Locho, quien no solo es amigo de Queijeiro, sino que fue invitado a su fiesta de cumpleaños hace menos de una semana.

“Walter me decía: ‘¡Se hace!’. Y yo le decía que no, que no lo tratara mal. Yo que estudio un poquito, que tengo una profesión, que soy docente y qué sé yo, le dije: ‘No, para mí, “Locho” no es normal. Tiene una patología’”, expresó.

Walter Queijeiro y su esposa, Andrea Rivoira instagram.com/wqueijeiro

Y agregó: “No puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, madurativa. Tiene un montón de características de una patología de retroceso no evolutivo de maduración (SIC). Vos fijate que se aisla con la música, rompe con las reglas, es hiperkinético, no se puede quedar quieto, le decís una cosa y hace otra. ¡Y a la gente le parece gracioso!”.

Sus dichos provocaron una oleada de indignación y, en la noche del jueves, desde LAM buscaron a la mamá de Locho para conocer su opinión. A pesar de mostrarse reticente al momento de hablar, finalmente expresó: “Hay que tomar con muchísimo respeto porque no es un insulto. Para hablar de una patología hay que tener cuidado. Y hay personas con las que no sería capaz de discutir porque no estarían a la altura”.

Y continuó: “Lucas adora a Walter y me imagino que es una situación incómoda. Pero es difícil hasta criticar esto. No puedo estar a la altura de esa persona, de lo que siente para decir esto o desde qué lugar habla. Justamente por el cariño que tengo a alguien que tiene padece una enfermedad”. Antes de irse, disparó: “Lucas tiene un corazón muy grande y perdona todo, yo no tanto”.