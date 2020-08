Cantando 2020: Karina Jelinek, enojada, amenazó con abandonar el programa

Karina Jelinek Crédito: LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 14:25

Karina Jelinek no tuvo una buena segunda gala en el Cantando 2020 porque ni el puntaje ni las devoluciones fueron buenas. En Los Ángeles a la mañana, el ciclo que también conduce Ángel de Brito por eltrece, contaron que Karina estaba enojadísima y amenazó con abandonar el certamen. Cuando terminó de cantar "Una na" de Lali Espótito no quiso hacer notas y hasta hizo un gesto provocativo a la cámara.

Acompañada por su amiga Flor Parise, Karina estuvo una hora en su camarín y a la salida habló con LAM. "Estoy tristona, decepcionada. Algunos no somos profesionales. Al principio me puse nerviosa, me olvidé la letra, después me salió la voz finita. Y eso me enojó conmigo misma porque quiero que salga bien. Seguro vamos a la sentencia. Estaba re nerviosa porque Ángel me dijo que me iba a olvidar la letra y me quedé tildada. En el ensayo me salió re bien porque es un tema que me gusta, pero después no me salió y desentoné. Bueno, es el juego y me la tengo que bancar. Estuve muchas veces en este concurso y no tengo miedo pero a veces es molesto".

Según contaron en el programa, hay dos ensayos previos y Jelinek faltó al primero. "Vivo muy lejos y avisé que no llegaba al primero. No me gusta ensayar en piso porque me saca la energía y quiero ser más espontanea", se justificó y agregó: "Tuve que hacerme un hisopado porque Juan, un diseñador, estuvo en casa y después me enteré que estaba infectado. Me perseguí y me hice un hisopado que me dio negativo. Le dije a la producción que no iba a salir hasta tener el resultado".

Karina Jelinek brindó consejos para cuidar la voz y casi muestra de más 01:42

Video

Además Jelinek contó que, poco a poco, está retomando la relación con su familia. Recordemos que la modelo se había enojado con sus seres cercanos porque Yanina Latorre contó que la modelo está en pareja con su amiga Flor, con quien convive. "Mi papá y mi mamá me hablan y de a poco estoy entrado otra vez a la family. Me enojo con Yanina porque no tiene por qué hablar de mi intimidad. Me parece super falsa porque si me ve me abraza y me dice que soy lo más y en la tele me mata. Si sabés algo de mí, callate, no digas nada por respeto. No le gustó que se metan en su vida privada así que no entiendo por qué habla de mí. Si no digo con quien estoy es mi problema, hace tiempo que no hablo de mi vida privada. Me hizo pelearme con mi familia, me creó conflictos, tuve muchos problemas. Si no digo con quién estoy no tiene por qué decirlo ella. Me molestaron los detalles específicos que dio. No tengo nada contra ella, pero no me gusta que se meta en temas personales y tan íntimos", se despachó.

Y Latorre le contestó: "Está bien que le molesten los detalles, pero yo no tiré sus primicias de relaciones con mujeres. No me gusta que me tilden que saqué a alguien del clóset. Todo está publicado. No creo que la hayan sacado de la familia porque duerme con una chica. Le pasan cosas más graves, tiene un hermano que estuvo preso, se casó con un corrupto y tiene denuncias por los sorteos que hacía (...). Trabajo de dar información incómoda. No soy falsa, hace años que no te veo. Ella me cae bien, pero entiendo que mi laburo es antipático. Hay fotos de ella dándose besos con sus diferentes chicas. Hace años que salió del clóset".