Jelinek se mostró indignada porque la panelista de Los Ángeles de la Mañana contó que la modelo ahora está en pareja con una mujer

Días atrás, Yanina Latorre aseguró en televisión que Karina Jelinek está saliendo con una mujer llamada Flor. Según la panelista de Los Ángeles de la Mañana, el nuevo vínculo habría surgido "tras un trío". Ahora, Latorre amenazó con contar más sobre la sexualidad de Jelinek y la modelo estalló en su cuenta de Twitter.

"No sé por qué no blanquea a la pareja", aseguró Latorre en el programa que conduce Ángel de Brito por eltrece. "A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos de Instagram se ponen mimosas. Ella la mostró", sostuvo la panelista. Para responder a los rumores, Jelinek envió un audio a la producción del programa. "Buen día, Ángel", comenzó el mensaje. "Estoy re soltera, re soltera, que Yanina deje de decir zonceras", aseguró.

Según Latorre, el nuevo vínculo de Karina Jelinek habría comenzado con un trío

Latorre se defendió de las críticas, ya que para muchas personas resultó de mal gusto que fuera la primera en dar la noticia de la supuesta bisexualidad de Jelinek. "Tenía una data, laburo de periodista de espectáculos, era sobre tu vida privada. No sé por qué te enoja tanto, ¿qué tendría de malo que estés de novia con Flor, que es una bomba?", arrojó la panelista. "Conté la historia. Tengo mucho más y te estoy cuidando. ¡No sabés la data que me llega!", sumó, mirando a cámara.

Jelinek no continuó la discusión en sus redes sociales. "¿Qué? ¿Encima tengo que leer esto? ¿Que amenaza contar más de mi vida privada cuando yo no hablo de eso?", escribió en Twitter. "Nunca dije con quién estoy ni dejo de estar, ¡un poco más de respeto!", exigió.