Un reencuentro sumamente especial. Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro, Benjamín Rojas, Esteban Prol, y Nicolás Maiques, gran parte del elenco de la ficción Floricienta -cuyas retransmisiones en Telefe se convirtieron en un éxito indiscutido-, se volvieron a ver las caras, vía Zoom, después de 16 años.

La reunión tuvo como objetivo colaborar en la jornada solidaria "Gran día", que se lleva a cabo el 13 de noviembre, en la cual McDonald's dona el 100 por ciento de las ventas de sus Big Mac a Fundación Sí y a Casa Ronald. Debido a esto, Bertotti -figura de la campaña- y el resto del elenco, decidieron juntarse virtualmente para poder compartir anécdotas de la tira juvenil de Cris Morena que marcó a toda una generación.

Bertotti es una de las embajadoras del Gran Día por tercer año consecutivo y fue quien reunió a Gil Navarro, Rojas, Maiques, y Prol, con el objetivo de que el público original de Floricienta disfrute de sus charlas y el actual pueda mirarlo con los ojos del presente. Por otro lado, la actriz compuso la canción de la jornada y para este 2020 realizó una versión de la misma que ya es el himno del evento.

"Para mí es un honor poder ser parte nuevamente este año del Gran Día. Tuve la oportunidad de conocer de cerca la labor que realizan tanto la Casa Ronald como la Fundación Sí, y realmente tienen un compromiso enorme con miles de familias y jóvenes de todo el país que necesitan de la ayuda de todos para salir adelante. Espero que tanto con la canción como con este hermoso reencuentro hayamos podido motivar a la gente a ayudar, con algo tan simple como comprar un Big Mac", expresó la actriz.

Además de destacar el trabajo solidario que realizan ambas fundaciones, el grupo aprovechó el reencuentro para contar lo que sintieron y sienten, al haber sido parte de Floricienta. "Es como si nunca se hubiera ido -reflexionó Esteban Prol-. El corazón que generó es tan global que me mandan mensajes de Italia, España, Bielorrusia, Israel, y ahora con la vuelta recrudeció todo ese amor que siempre estuvo presente. Me emociona mucho".

Rojas por su parte, contó divertido que mira las repeticiones que emite Telefe con su hija (que el mes que viene cumple dos años): "Yo le mostraba a Rita y le decía: 'Mirá, papá estuvo en un éxito'". Juan Gil Navarro recordó además el clima de trabajo que compartían: "Es uno de los pocos programas en los que me he reído tanto, pero tanto que me tenía que dar vuelta para que no se notara". "A mí me sorprende el amor de la gente, que después de tantos años sigue intacto. Floricienta es mágica", sumó Bertotti.

Quienes quieran podrán adquirir su Big Mac solidario canjeando los cupones de compra presentándolos en cualquiera de los locales de McDonald's de todo el país del 13 al 20 de noviembre inclusive.

