El espectacular evento a beneficio del Hospital Rivadavia con Mirtha Legrand como invitada de honor

Ayer a la tarde las celebridades tuvieron una cita especial en el Hipódromo de Palermo, en donde Mirtha Legrand fue la invitada de honor . El doctor Eduardo Fernández Rostello, director del Hospital Rivadavia y su esposa, la médica Diana Chugri, convocaron a un cálido encuentro para tomar el té, disfrutar de música en vivo y contribuir económicamente con la institución. A medida que la tarde iba cayendo, distintas personalidades del mundo del espectáculo fueron desfilando por el salón con elegancia y entusiasmo.

El doctor Eduardo Fernández Rostello, director del Hospital Rivadavia y su esposa Diana Chugri Rodrigo Nespolo - LA NACION

Mirtha con un impactante tapado blanco al ingresar al salón del Hipódromo de Palermo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Mirtha Legrand junto a Diana Chugri, siempre elegantes Rodrigo Nespolo - LA NACION

Una tarde de té con Mirtha

Cuando la esperada diva de los almuerzos puso el primer pie sobre el salón del Hipódromo de Palermo, el lugar se envolvió de un fuerte aplauso. Con la música de su emblemático programa de fondo y la ovación como únicas bandas de sonido, Mirtha Legrand se mostró feliz de transmitir su histórico compromiso con el Hospital. Siempre vigente, se sentó a disfrutar del riquísimo té y de la entrañable compañía de sus colegas y allegados.

Mirtha Legrand siempre atenta a las fotos, se divirtió y charló relajadamente con sus compañeras de mesa y recibió muy contenta el aplauso de los otros invitados Rodrigo Nespolo - LA NACION

En los próximos días, Mirtha Legrand tendrá otro importante compromiso: los Martín Fierro, en donde está nominada como mejor conductora junto a Pampita Ardohain, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano Rodrigo Nespolo - LA NACION

Después de tomar el té y antes de retirarse le dedicó unas palabras a los presentes: “Hoy me sentía pésimo y casi no vengo pero no le podía fallar al Rivadavia. Me he sentido muy feliz. El té estuvo riquísimo y ojalá la recaudación haya sido fantástica. Me sacaron muchas fotos hoy, las voy a empezar a cobrar las fotos”, bromeó. Y por supuesto, aprovechó la ocasión para saludar a la organizadora. “La felicito a la doctora Chugri. Gracias por tan divina fiesta. Invítenme siempre ¡Viva Rivadavia!”, cerró con entusiasmo.

Un tema que no se pudo evitar: la salud de Silvina Luna

Si bien en el evento reinaba una energía de celebración y solidaridad, muchas famosas no pudieron pasar por alto la preocupación latente por el cuadro de salud de la modelo Silvina Luna , que esta semana fue ingresada en la terapia intensiva del Hospital Italiano por una complicación en sus pulmones debido a una bacteria, motivo que a su vez había complejizado su cuadro renal.

Ingrid Grudke con un elegante traje blanco y stilettos Rodrigo Nespolo - LA NACION

Soledad Solaro y Silvina Escudero posaron divertidas ante las cámaras de la gala Rodrigo Nespolo - LA NACION

Silvina Escudero fue una de las primeras en comentar su parecer sobre lo ocurrido con Luna: “Un buen cirujano tienen que tener la responsabilidad de saber frenar al paciente cuando no es necesario lo que se quiere hacer. Tiene que haber un criterio profesional. Es terrible lo que le pasó a Silvina”, sostuvo. En cuanto a su propia experiencia con las cirugías estéticas aclaró: “Yo nunca me atendí con Lotocki. Me hice las lolas hace 17 años y nunca creí necesitar otra cirugía, igualmente nunca iría a él. Ahora lo importante es que todos estemos tirando fuerza para que Silvina esté mejor”. Por su parte, Soledad Solaro reflexionó acerca de los procedimientos estéticos y las exigencias en torno a los cuerpos de las mujeres: “ Lo que pasó con Silvina nos toca de cerca. Hay ciertas profesiones en las se exigen envejecer lo menos posible. Te critican si te ponés mucho bótox o si no te ponés . Todas pasamos por cosas así. Una tiene que poder confiar en los médicos”, remarcó.

La abogada Ana Rosenfeld también dijo presente en la gala y se sintió interpelada a la hora de apoyar al Hospital Rivadavia. “Lo lindo de estos eventos es que te incentivan a ayudar, cada uno desde el lugar que puede”. Además se sumó a la preocupación por Luna: “Estoy en la misma cadena de oración que estamos todos. Muy pendiente de que salga adelante. Es un ser de luz que no se merece esto. No puedo hablar desde lo legal, pero sí como mujer: si pudiera interceder lo haría”.

Ana Rosenfeld, simpática, desplegó su glamour en el Hipódromo de Palermo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Georgina Barbarossa se mostró muy atravesada por el cuadro de salud de la modelo y agregó: “Estamos todos rezando . Ella es muy querida, es mucha la gente que se acercó a donar sangre. Es muy injusto lo que le pasa. No quiero cargarme de ira, pero estamos todos indignados con Lotocki y creo que es una persona a la que no le entran balas. No tiene empatía. Pero ahora lo importante es que ella se cure y hay que poner la energía en eso”.

Georgina Barbarossa y Diana Chugri, felices en el evento Rodrigo Nespolo - LA NACION

Liliana Parodi y Marcela Tauro disfrutaron de una cálida tarde porteña Rodrigo Nespolo - LA NACION

La modelo Anamá Ferreira también se hizo presente en el salón y se mostró muy agradecida con el Hospital Rivadavia: “ En su momento, recibieron a mi mamá y la trataron muy bien. Por eso en todo lo que pueda ayudar, yo siempre voy a apoyar la salud y al Rivadavia”. Además, la conductora no pasó por alto una reflexión: “Todos estamos pendientes de Silvi. No hay un solo persona que hable mal de ella. Rezo para que se recupere y pueda hacer el trasplante. Es terrible. Nadie está exento del riesgo en las operaciones. Xuxa entró a operarse la nariz y salió con 3 operaciones. Es peligroso, hay que asesorarse y buscar buenos médicos”, sentenció.

Anamá Ferreira se hizo presente en la gran gala del Hospital Rivadavia Rodrigo Nespolo - LA NACION

Mónica Gonzaga, entusiasmada con el reciente estreno de Barrabravas, posó ante los flashes Rodrigo Nespolo - LA NACION

Ileana Calabró expresó sus más sentidas palabras hacia Silvina Luna: “Tiene una fortaleza interna tremenda y todo indica que va a mejorar. Creo que esto nos puede abrir los ojos para hablar de este tema para todas aquellas que puedan venir detrás. Esto tiene que servir para algo. Hay que cortar esta necesidad de verse mejor. La sociedad cambió mucho y hoy no necesitás tener 90-60-90 para estar en la tapa de una revista”, reflexionó.

Ileana Calabró, de negro Rodrigo Nespolo - LA NACION

