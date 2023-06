Marcela Tinayre le respondió a Adrián Suar tras hablar de la falta de acuerdo con Mirtha Legrand y Juana Viale: “Miente”

Cuando se creían que los dardos entre el entorno de Mirtha Legrand y Adrián Suar habían terminado luego de no llegar a un acuerdo para 2023, el productor retomó el tema y reveló los motivos por los que no se llegó a un acuerdo. Cuestiones económicas y días de trabajo fueron las determinaciones expuestas por la autoridad de eltrece y por las que no se firmó contrato. Ante estas palabras, Marcela Tinayre contraatacó y defendió a los integrantes de su familia.

Cuando se creía que el éxito en la dinámica de Mirtha Legrand y Juana Viale continuaría con la división de la conducción de ciclo de almuerzos y cenas, las reuniones entre las autoridades de eltrece y Nacho Viale, como representante de ambas, no terminó como se esperaba al no llegar a un acuerdo para un nuevo año televisivo. La determinación generó un cimbronazo en el canal y en la familia, como así también en los medios, y se convirtió en el escándalo mediático del momento. Cuando se creía que había culminado la tensión al respecto, Adrián Suar contó su versión de los hechos.

Adrian Suar sobre los motivos por los cuales ni Mirtha ni Juana están en eltrece

“No se llegó a un arreglo económico, no se pudo. Además, había muchas cosas del lado de Nacho. No se podía hacer en el canal porque ya tenían el otro espacio construido, lo cual era entendible. También querían que estuvieran las dos juntas porque si no, decían que no les cerraba el número. El problema es que nosotros queríamos a Mirtha los sábados, pero Juana no quería los domingos”, expresó en una entrevista íntima con Ángel de Brito para LAM (América).

Marcela Tinayre afirmó que Adrián Suar miente

Luego de que el productor afirmara que la falla en un acuerdo no fue por parte del canal, Marcela Tinayre no tardó en desmentir las declaraciones. “No es verdad, miente”, afirmó con seguridad en LAM luego de que se diera a conocer los supuestos motivos por los cuales no se cerró el esperado acuerdo, que dejó sin pantalla a la diva de los almuerzos y a su nieta.

No conforme con su contundente determinación sobre la veracidad de las declaraciones de Suar, la actual conductora de Polémica en el Bar (América) fue irónica al indicar que “lo dijo Adrián”, poniendo en duda sus palabras. “No creo que sea económico. No tengo la menor idea. No me meto, ¿por qué si es un enorme trabajo, por qué tiene que resignar plata?”, dijo sobre el asunto y concluyó con el tema, visiblemente enojada.

Marcela Tinayre defendió a su familia y apuntó contra Adrián Suar

También disipó los rumores sobre un posible enojo de Mirtha Legrand sobre la nominación que recibió en los Martín Fierro por Conducción femenina junto a Carolina “Pampita” Ardohain, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano. Mientras que La noche de Mirtha Legrand (eltrece) no entró en la terna de Interés general, en la que sí compite la flamante conductora con Almorzando con Juana (eltrece). Asimismo, Marcela aseguró que esperan llevarse los premios a casa. Además, no descartó ir a la esperada premiación junto a su madre e hija, con una entrada triunfal en familia, como muchos esperan ver.

LA NACION