El estado de salud de Chano Moreno Charpentier: en las últimas horas le quitaron el respirador

Dos días después de haber sido internado tras recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía, Santiago “Chano” Moreno Carpentier estaría comenzando a mejorar. Según trascendió en las últimas horas, al músico le retiraron el respirador y actualmente respira por sus propios medios.

En el día de ayer fue operado de urgencia y, según pudo saber LA NACION, le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, además de que le suturaron una perforación del colon.

El periodista de TN Guillermo Lobo anunció este avance a través de su cuenta de Twitter. “La salud de Chano: Le retiraron el respirador. Hay que manejar la excitación psicomotriz”, escribió. El cantante sigue internado en terapia intensiva en el hospital Otamendi y por el momento no puede recibir visitas.

La salud de Chano: Le retiraron el respirador. Hay que manejar la excitacion psicomotriz. — Guillermo Lobo (@GuilleLobo) July 27, 2021

“Mi hijo no tuvo un brote psicótico”, aclaró Marina Charpentier, madre del exlíder de Tan Biónica, en diálogo con la periodista de TN, Sandra Borghi. “Tuvo un cuadro de excitación psicomotriz, solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen”, aseguró la madre de Chano, quien luego desmintió las versiones que indican que su hijo se comportó de manera violenta.

Qué sucedió en el confuso episodio

El domingo a la noche, en la madrugada ya del lunes, el músico se encontraba en su casa de un barrio cerrado cuando su madre se alarmó por su estado de salud. La mujer decidió llamar a los médicos, quienes quisieron llevarlo en ambulancia para internarlo, pero Charpentier se negó y comenzó a mostrar signos de comportamiento agresivo. Como consecuencia de esto debió intervenir la policía (el mismo Chano llamó al 911) y al intentar atacar a un efectivo abalanzándose contra él con un cuchillo, el músico recibió un disparado en el abdomen y fue trasladado de urgencia al sanatorio Otamendi, donde fue intervenido.

El primer parte policial que se conoció indicaba que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando la policía llegó a su residencia de Capilla del Señor, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, estaba en el patio trasero, con el cuchillo en la mano.

Guardia periodística en la puerta del Sanatorio Otamendi donde se encuentra internado Chano Moreno Charpentier

“Hace dos años que estoy muy bien. Siempre tuve la vocación de internarme cuando estuve mal, cuando consumía, cuando me pasó todo lo que me pasó. Hace dos años que estoy muy bien”, le contaba a LA NACION hace algunas semanas. En esa charla aludía a las razones que lo llevaron a instalarse en Exaltación de la Cruz: “Vivo cerca del campo, a diez kilómetros del pueblo. Si me quedo sin cigarrillos, olvídate. Está bueno. No vivo en una casa tipo Nordelta, sino un lugar de familias de clase media, retirado, tranquilo”, le expresaba a este medio.

El cantante estuvo internado en tres ocasiones y protagonizó episodios polémicos, como el choque múltiple por el que dañó a varios autos estacionados en la calle, hecho acontecido en 2015. En cuanto al consumo de sustancias, en 2019 declaraba: “Estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas. Dejé todo, pero es una lucha de todos los días. No es que uno corta y se acaban los problemas. Es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas”.

