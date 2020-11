Cristian U ofició de DJ en una fiesta clandestina: "Necesito trabajar" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 12:11

Este fin de semana, un allanamiento policial irrumpió en una fiesta clandestina que se celebraba en Virrey del Pino, para unas 250 personas. Y fue la presencia del ganador de Gran Hermano 2011, Cristian Urrizaga, como DJ del evento la que hizo que la noticia generara mayor revuelo mediático.

Tras un operativo policial que dejó varios detenidos, Cristian U se defendió en Nosotros a la mañana. "La realidad es que había una fiesta, me contrataron para ir a tocar. Necesito laburar, como necesitan todos. Mi laburo terminó en marzo cuando arrancó la pandemia, y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, de boliches y DJ. Me reinventé en algunas cosas como pude, pero necesito trabajar", comentó el mediático a través en un audio enviado a Tomás Dente.

Con el panel dividido entre los que rechazaron el comportamiento de Urrizaga y los que decían comprender su necesidad, el mediático continuó: "De cierta forma se fueron abriendo los comercios y demás cosas y me pone recontento, pero lo nuestro no y necesito laburar. ¿Qué quieren que haga? Me contratan de un lugar para ir a tocar, sé que no está bien pero tengo que laburar, entonces qué hago".

Y enseguida explicó que si bien sabe que su actividad aún no está permitida tomó todos los recaudos para poder hacerlo. "Yo Covid ya tuve tres meses atrás, no contagio, ni me contagian. De todos modos se tiene que respetar [lo ordenado por las autoridades sanitarias] pero necesito laburar. Cuando tengo que pagar el alquiler o pagar la luz no puedo decir: 'Che, hola, soy el señor ex Covid', si no pago me rajan. En cierta forma puse mis pautas. Acepté pero dije: 'Voy a la cabina, solo y aislado'. Después lo que hagan los demás yo no puedo meterme. Cada uno sabe lo que hace", concluyó deslindando responsabilidades.

A comienzos de noviembre, la participante de Cantando 2020 Lola Latorre fue notificada por las autoridades policiales por participar de una fiesta clandestina realizada en la localidad bonaerense de Mercedes.

Conforme a los criterios de Más información