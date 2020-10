Ryan Dorsey se refirió a por qué convive con la hermana de la fallecida actriz de Glee y madre de su hijo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 11:53

El mes pasado, trascendió la noticia de que Ryan Dorsey, ex pareja de Naya Rivera, quien falleció el 8 de julio de este año, había empezado a convivir con la hermana de la actriz de Glee, Nickayla. Según se informó en ese momento, la decisión que tomaron fue para que el pequeño Josey, quien estaba con su mamá en el lago Piru cuando ella se ahogó para intentar salvarlo, pueda criarse en un ámbito familiar.

De todos modos, las imágenes en las que se los veía mudándose dos meses después de la muerte de Rivera ocasionó una avalancha de críticas. Luego de la palabra de Nickayla, finalmente Dorsey rompió el silencio con su círculo íntimo acerca de la relación que tiene con su cuñada, y la información fue divulgada por revista People.

"Ryan es un gran padre, pero Josey [quien tiene cinco años de edad] necesita una figura materna en su vida también", aseguró un allegado al ex de la actriz. "Nickayla ama mucho al niño y es maravillosa con él, Ryan lo sabe y está muy contento de tenerla cerca; tiene días en los que lucha, pero le ayuda saber que no está solo, y está muy agradecido por su ayuda", añadió la fuente cercana a Dorsey. De esta manera, se negó enfáticamente que Nickayla y su cuñado estén viviendo un vínculo sentimental.

La palabra de Nickayla. "En el momento más oscuro de mi vida lo único que me importa son mis amigos y mi familia. Quiero estar presente para mi sobrino, aunque no pueda estar presente para ni para mí", expresaba recientemente la hermana de Rivera. "No me preocupa cómo se ven las cosas desde afuera, porque nadie puede ver los momentos agonizantes que enfrentamos todo el tiempo. He aprendido que lo que más importa es mostrar compasión, no juzgar al otro, y no tomar ningún momento de la vida por sentado. Espero que todos ustedes puedan hacer lo mismo", concluía en su descargo en Instagram.

Naya Rivera: las autoridades develan cómo habría muerto la actriz de Glee 00:24

Video

La muerte de Rivera. El miércoles 8 de julio, la cantante y actriz se encontraba navegando junto a su hijo por el lago Piru, al sur de California, cuando decidió saltar al agua para refrescarse y nunca regresó. Cinco días después, las autoridades hallaron el cuerpo. "Sabemos por hablar con su hijo que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje", explicó el comisario del condado de Ventura, Bill Ayub. "Fue durante ese tiempo que su hijo describió que Naya la ayudó a subir al bote, empujándolo desde la cubierta de atrás".

"Ella debe haber reunido la energía suficiente para llevar a su hijo al bote, pero no para salvarse", agregó. Los médicos forenses de Ventura, el condado californiano donde falleció, comunicaron que los hallazgos de la autopsia eran consistentes con un ahogamiento. "No hay indicios en la investigación de que las drogas o el alcohol hayan cumplido un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras serán sometidas a pruebas de toxicología", comunicaron.

Conforme a los criterios de Más información