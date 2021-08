El exabrupto de Mariano Martínez tras recibir comentarios por el supuesto uso de maquillaje en sus fotos

Mariano Martínez continúa generando contenido en las redes sociales y comparte con sus seguidores sus rutinas diarias, bailes y los momentos especiales que le alegran el día. Sin embargo, en ocasiones, cuando se siente ofendido o cuestionado, el actor no duda en responder con contundencia a quien quiera escucharlo.

El martes, por ejemplo, Martínez se mostró sonriente a través de diversos videos que subió a sus historias de Instagram mientras manejaba, vestido con una elegante camisa oscura, tras salir del ensayo de la performance con la que participará en “La Academia”, como invitado en el ritmo de salsa de a tres. “Vengo de ensayar, ¡estoy re contento!”, pronuncia el actor primero en las imágenes. Y acto seguido se detiene a hacer una aclaración: “Me están poniendo que estoy de novio con una chica que se llama Macarena… Es una amiga, virtual, que ni siquiera conozco, pero es re buena onda, solo eso… ¡Así que tranquilos!”, dijo intentando desmontar posibles rumores en relación a sus vínculos sentimentales.

Como suele ser habitual, el ex Son amores también enseñó a sus fans uno de los platos de su alimentación del día a base de huevos, palta y panceta, y dio detalles de los ejercicios que realiza dentro de su rutina diaria de gimnasio, los cuales abarcan variadas y numerosas sesiones en las que es recurrente verlo haciendo pesas, boxeo o estiramientos.

Sin embargo, Martínez se refirió a la actividad física en otro posteo para hacer hincapié en que no todo en la vida se remite a centrarse en el cuidado del cuerpo. “Puedes ir al gimnasio, beber agua y tomar vitaminas, pero si no te ocupas de lo que sucede en tu corazón, nunca estarás sano”, fue la frase en clave de autoayuda que compartió en otro posteo.

Antes de mostrarse junto a sus compañeros en una clase de artes marciales, junto a las siguientes palabras: “Terminando el día con la pasión de pasiones”, y de lucir sonriente junto a sus perros afirmando que los animalitos “son lo más”, el actor respondió en otro video a una serie de comentarios que recibió sobre su aspecto físico.

“¿Me ponen que me delineo los ojos? Dale, ¡déjense de romper las pelotas!”, dijo primero enfático. Acto seguido, bajó el tono de sus palabras y aclaró: “Nah, mentira, pero en serio que no me delineo los ojos, no jodan, boludos”, subrayó. Y terminó el video acercando la mirada a la cámara para decir, en tono seductor: “Estos ojos son así”.

Martínez también compartió en los últimos días imágenes de los nuevos tatuajes que luce en su pecho: un Horus egipcio en el costado izquierdo y la cara de un león en el derecho.

El actor, que se prepara para bailar la salsa de tres en el certamen de baile de ShowMatch junto a Luciana Salazar y Jorge Moliniers, ha recibido numerosos elogios tanto como críticas por los videos con los que ha potenciado su popularidad en el último tiempo, tras interpretar versiones de músicos como Gustavo Cerati o Luis Miguel.

En cuanto a su vida profesional, Martínez compartió en junio postales del rodaje en Saladillo del film Humo bajo el agua, dirigido por Julio Midú y Fabio Junco, y coprotagonizado por Rodrigo Guirao Díaz. El intérprete posteó en sus redes sociales el día a día de la filmación de esta historia de amor entre el hijo de un estanciero (Guirao Díaz) y el capataz de la estancia (el personaje que le tocó encarnar al ex Amar después de amar), dos amigos de la infancia que se reencuentran en ese contexto y quienes se enamoran, pero deben mantener la relación en secreto.

Martínez hacía entonces énfasis en cómo su ánimo cambió notablemente al volver a trabajar en contexto de pandemia, tras un largo impasse, y destacó el mensaje valioso que transmite el film. “El amor está por sobre cualquier mandato”, escribió.

