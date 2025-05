Yanina Latorre le respondió en duros términos a Marcela Feudale: “Con mi marido no te metas”

Marcela Feudale y Yanina Latorre protagonizaron una encendida discusión que expuso viejos rencores, diferencias ideológicas y un cruce subido de tono que comenzó a raíz de un debate en torno a la figura de Diego Maradona.

El conflicto estalló cuando Feudale, invitada al programa Ángel Responde (Bondi), opinó sobre el enfrentamiento previo entre Yanina Latorre y Dalma Maradona a raíz de los comentarios críticos que la panelista de LAM hizo sobre el ídolo tras las declaraciones del actor chileno Gonzalo Valenzuela, quien insinuó que el astro no era un ejemplo a seguir.

“Me pareció mucho. Si a mí me hablan mal de mi papá, yo te doy un sopapo”, apuntó Feudale en referencia a la respuesta de Latorre hacia Dalma, que defendió a su papá. A continuación, la histórica locutora de Videomatch hizo una referencia al esposo de la periodista: “Diego Latorre era muy famoso por salir con Zulemita Menem. Yo no sé nada de fútbol, pero por eso lo conocí. Yo hasta ahí no lo conocía”.

La reacción de la comunicadora no tardó en llegar y, desde su programa SQP (América TV), disparó contra la locutora: “Sos jodida, enana. Cómo te gusta subestimar a mi marido.(...) Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli”, dijo, en referencia al rol que Feudale ocupó durante años en el exitoso ciclo.

Yanina Latorre estalló contra Marcela Feudale

La discusión escaló más allá del plano personal y tocó temas sensibles como la ideología política. “Sos violenta, además de todo... Peroncha y violenta. No tenés por qué involucrarte en esto, lo que pasa es que tenés un problema de ideología conmigo y no me podés ganar ninguna discusión porque te ponés a llorar”, la desafió Latorre.

La periodista también fue lapidaria al señalar la supuesta “doble vara” de su colega: “¿Un sopapo me vas a pegar? ¿Por qué? Si yo no hablé de tu papá, estoy hablando de Diego Maradona, que es un fenómeno público. Pero tenés una doble vara: si el pedófilo es Maradona, lo defendés. Pero si es Darthés, lo matás... ¡Conmigo no te metas!”, le advirtió.

El enfrentamiento entre Latorre y Dalma Maradona

La polémica entre Yanina Latorre y Dalma Maradona estalló después de que la panelista de LAM lanzara duras críticas hacia Diego Maradona, cuestionando varios de sus comportamientos: “No puedo separar su ilegalidad, su abandono a los hijos. Le escupió la cara a Diego Junior, dejó a Rocío Oliva, dejó a Verónica Ojeda embarazada”, expresó. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron una contundente respuesta por parte de la hija mayor de Claudia Villafañe.

A través del ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito, la actriz se mostró molesta: “Ella se queja de que le tiren los cuernos por la cabeza y después me tira cosas a mí que hizo mi papá... Lo hubiera charlado con él. Yo quiero que si tiene un problema conmigo, diga algo mío. No tengo nada en contra de ella, pero no me parece una buena persona alguien que te dice algo en la cara y después te mata en otro lado”, reclamó.

Latorre intentó bajar la tensión, aunque sin retractarse: “Real que no tengo ningún problema , por ahí chicas como vos están más acostumbradas a los obsecuentes. Me parecés un amor, buena madre, buena hija, y así y todo sigo pensando lo que dije de tu papá”, argumentó.

La actriz, por su parte, explicó lo que le genera este tipo de comentarios: “No estoy juzgando lo que te pueda parecer mi papá porque nunca voy a poder cambiarlo, pero cada vez que tenés que decir algo mío, metés a mi papá. Yo puedo tener mi opinión formada, elijo decirla o no. Pero también pienso que es muy fácil pegarle a alguien que ya no está. Por eso contesto yo”.