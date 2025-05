El feroz cruce entre Yanina Latorre y Dalma y Giannina Maradona

Los comentarios críticos que Gonzalo Valenzuela hizo días atrás sobre el icónico gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986 generaron una inesperada cadena de reacciones, además de un cruce inesperado entre Yanina Latorre y las hijas del astro, Dalma y Gianinna Maradona .

Después de que el actor chileno opinara en una entrevista sobre la famosa jugada y sugiriera que “La mano de Dios” habría sido un fraude, Dalma Maradona manifestó: “Me da pena”. Más tarde, Yanina Latorre encendió más la polémica al apuntar contra el ídolo fallecido.

La panelista de LAM cuestionó a Maradona señalando algunos de sus accionares: “No puedo separar su ilegalidad, su abandono a los hijos. Le escupió la cara a Diego Junior, dejó a Rocío Oliva, dejó a Verónica Ojeda embarazada”. Estas palabras desataron el enojo de la actriz, que enfrentó a Latorre a través del programa que Ángel de Brito tiene en el streaming: “Ella se queja de que le tiren los cuernos por la cabeza y después me tira cosas a mí que hizo mi papá... Lo hubiera charlado con él. Yo quiero que si tiene un problema conmigo, diga algo mío. No tengo nada en contra de ella, pero no me parece una buena persona alguien que te dice algo acá, todo bien y después te mata en otro lado”, reclamó.

La panelista intentó calmar las aguas, pero no cedió en su postura: “Real que no tengo ningún problema, por ahí chicas como vos están más acostumbradas a los obsecuentes. Me parecés un amor, buena madre, buena hija, y así y todo sigo pensando lo que dije de tu papá”.

La hija mayor de Claudia Villafañe compartió que le molesta cada vez que alguien se refiere a ella con críticas hacia el futbolista: “No estoy juzgando lo que te pueda parecer mi papá porque nunca voy a poder cambiarlo, pero cada vez que tenés que decir algo mío, metés a mi papá”. Y sumó: “Yo puedo tener mi opinión formada, elijo decirla o no... Tengo una opinión formada, pero con los años, y lo digo con todo el respeto, depende de quién hable de mi papá, lo enaltece. Es mi opinión personal. También pienso que es muy fácil pegarle a alguien que no está. Por eso contesto yo”.

Latorre intentó nuevamente suavizar sus dichos asegurando que quizá fue malinterpretada: “Por ahí lo recibiste mal o me expresé mal y vos lo entendiste distinto. Yo tengo una manera muy cruda de hablar”, aclaró. Sin embargo, la actriz le recordó que no es la primera vez que escucha comentarios similares de su parte dirigidos hacia su persona: “Capaz vos pretendés que yo diga algo de mi papá que no voy a decir”, apuntó, a lo que Yanina respondió: “Yo no pretendo que digas nada. Es una conversación que no llega a ningún lado”, concluyó la panelista.

En medio del tenso cruce televisivo entre la periodista y Dalma, su hermana Gianinna se unió a la polémica en defensa de la familia , y eligió pronunciarse desde su cuenta de Instagram con mensajes punzantes. En uno de ellos, además de referirse a las palabras de Latorre, involucró indirectamente a su expareja y padre de su hijo, Sergio “Kun” Agüero.

Sobre fondo negro con letras blancas, Gianinna escribió: “Ya que tenés una amistad con el Kun Agüero y hablás sobre lo que te enorgullece a vos, invitalo a un asado y preguntale a él qué clase de padre es” , lanzó. La frase fue acompañada por una mención a la periodista de espectáculos y un irónico cierre: “Un fuerte abrazo”.

dos historias de Gianinna Maradona instagram.com/stories/giamaradona

La publicación rápidamente llegó al set de LAM, donde el conductor Ángel De Brito leyó al aire la historia de Gianinna y la reacción de Latorre no se hizo esperar: “El Kun Agüero me parece un excelente padre”, afirmó y agregó: “Yo en este conventillo no me meto. ¿Por qué lo mete al Kun Agüero? Que se fije qué padre es [Daniel] Osvaldo”, apuntó, aludiendo a la actual pareja de la hija menor de Villafañe.