Ángel de Brito arremetió contra la Negra Vernaci y ella le respondió: “¿Qué les pudrió el cerebro?”

Ángel de Brito cruzó en Twitter a Elizabeth “La Negra” Vernaci y la acusó de “maltratadora”. El conductor de LAM (América TV) utilizó las redes sociales este sábado por la noche, en plena emisión de Sobredosis de TV (C5N), y se hizo eco de algunos comentarios de la locutora en relación con el trabajo de los cronistas de los programas de chimentos.

“Imaginate ser una mujer bellísima en el mundo y que todo el tiempo tengas atrás un notero para preguntarte si venís de cog..., a mí me parece tremendo”, sostuvo Vernaci luego de un informe acerca del acoso mediático que recibió la China Suárez, y sobre su reciente descargo. “Es una violencia, no me parece normal”, indicó la conductora, que hace poco más de un mes protagonizó un fuerte enfrentamiento en el programa de De Brito.

La "Negra" Vernaci criticó a los movileros de los programas de espectáculos

La periodista Julia Mengolini, que fue la invitada en la última edición de Sobredosis de TV, agregó: “Y a una Yanina (Latorre) haciendo juicio moral”. Vernaci, por su parte, recordó: “Bueno, a vos te agarraron, también”. Y la ex Duro de Domar relató el episodio que vivió con un cronista de LAM. “Ustedes hacen referencia a la vez que (un notero) vino, me puso el micrófono y yo dije: ‘Esa nota no te la voy a dar porque son todas unas hijas de p..., de la primera a la última’”, rememoró. Y continuó: “Yo quiero aclarar que eso no lo dije con un consentimiento de un micrófono prendido, porque si no hubiese dicho otra cosa. Algo parecido, pero un poquito más elegante”.

“A ver, ¿qué hubieras dicho? Imaginemos que lo estás diciendo ahora”, le propuso Juan di Natale y Mengolini accedió al juego. “Hubiese dicho: ‘Mirá, la nota no te la voy a dar porque las personas que están en el piso no las considero de una altura moral tal como para pelearse conmigo’”. Y la Negra reaccionó con su humor característico: “Ah, peor. ¡Menos mal que dijiste eso!”. “¡Era malísima mi puteada!”, reconoció la periodista de Futuröck.

El tuit de Ángel de Brito contra la "Negra" Vernaci (Foto: Captura de Twitter)

Vernaci, no obstante, siguió con su argumento: “Igual, que te prendan una cámara sin consentimiento, insisto, es violencia. Me parece que es totalmente violento”. Además, aclaró que hay excepciones. “Hay noteros que llegan y te dicen: ‘Che, tengo que hacerte tal nota’. Se abren y te dicen la verdad. Entonces vos ahí decís ‘dale, hagámosla’”, explicó la locutora. “Ahora, cuando me estás siguiendo, me metés la cámara adentro del auto, querés ver con quién acabo de venir de gar..., y la verdad que no está bueno”, concluyó.

Atento al programa de C5N, De Brito irrumpió en plena noche de sábado para dar su opinión al respecto de las declaraciones de la “Negra”, y no tuvo piedad. “Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros, jajajajaja”, escribió el periodista con sarcasmo. “La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio”, la definió. Y cerró el tuit con una dura acusación: “¿Qué les pudrió el cerebro?”.

La respuesta de la "Negra" Vernaci al tuit de Ángel de Brito (Foto: Captura de Twitter)

Fiel a su estilo, al día siguiente la locutora se hizo cargo de las críticas de De Brito y le respondió el tuit con ironía: “¡Domingo! Relajá, bebé”, escribió Vernaci y culminó con algunos emojis de corazones y besos.