El Festival de Cannes impuso un estricto dress code: ¿qué va a pasar con las transparencias en sus alfombras rojas?

Se acerca una nueva edición del Festival de Cine de Cannes y una inesperada decisión de las autoridades causó sorpresa entre los invitados: la organización de la prestigiosa muestra francesa decidió modificar el dress code y ninguna celebridad podrá recorrer la alfombra roja ni presentarse a las proyecciones de gala del Grand Théâtre Lumière con vestidos voluminosos o con largas colas.

Bella Hadid fue, el año pasado, una de las últimas en lucir un diseño transparente en Cannes: desde esta edición estará prohibido SAMEER AL-DOUMY - AFP

La edición número 78 de la icónica muestra comenzará este martes con la ceremonia de apertura que se realizará en el Grand Théâtre Lumière y se extenderá hasta la noche del sábado 24 de mayo. Las nuevas reglas de vestimenta, basadas en el decoro pero también en la practicidad, fueron informadas a los invitados y luego quedaron inmortalizadas en la página oficial de la muestra.

El nuevo código de vestimenta

En la sección “preguntas frecuentes”, la página de Cannes incluyó este año las especificaciones del dress code. Para las proyecciones de gala del Grand Théâtre Lumière, que tienen lugar entre las 19 y las 22 es obligatorio llevar traje de noche, vestido largo, esmoquin. Los asistente también pueden optar por “un pequeño vestido negro, un vestido de cóctel, un traje de pantalón de color oscuro, una blusa elegante con pantalones negros; zapatos elegantes y sandalias con o sin tacón (no zapatillas deportivas); un traje negro o azul marino con pajarita o corbata de color oscuro”, se indica en el sitio oficial.

Una imagen de la ceremonia de cierre de Cannes, en mayo de 2024 ANTONIN THUILLIER - AFP

Luego de aclarar que no se puede llevar a las proyecciones de gala bolsos, mochilas y bolsos de gran tamaño, las autoridades incluyeron el párrafo más llamativo del flamante código de vestimenta. “Por razones de decencia, la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del Festival”, reza el texto. “No se permiten trajes voluminosos, en particular aquellos con una gran cola, que dificulten el flujo adecuado de tránsito de invitados ni asientos complicados en el teatro”, continúa. Quienes pese a las advertencias no cumplan con lo solicitado, no podrán ingresar a la alfombra roja.

Los looks más polémicos de La Croisette

La elección de outfits osados no es una novedad en la industria del entretenimiento: desde hace años las celebridades más osadas eligen las alfombras rojas para dejar en claro su personalidad con elecciones que rozan la polémica. El último gran escándalo tuvo lugar en los premios Grammy 2025 donde Bianca Censori, la entonces novia de Kanye West, posó con un minivestido transparente que dejaba al descubierto sus partes íntimas.

Para evitar semejante dolor de cabeza, las autoridades de Cannes endurecieron el dress code. Aquí, un repaso de los outfits que a lo largo de la historia llamaron la atención y de aquellos que no podrían verse hoy en la pasarela de la muestra francesa.

Bianca, la exmujer de Mick Jagger, fue una de las primeras en lucir un vestido con transparencias en Cannes. Ícono de la moda, desfiló en la gala de 1975 con un diseño audaz para la época

En 1988, la nota la dio Ilona Staller, más conocida en el mundo como La Cicciolina. La actriz porno y política aterrizó en la alfombra roja con un vestido transparente con aberturas y un peluche Pool GARCIA/URLI - Gamma-Rapho

En la lista no podía faltar Madonna y su socio en sus looks más recordados, el diseñador Jean Paul Gaultier. La reina del pop sorprendió en la edición de 1991 con una capa larga en rosa que, al abrirla, dejó al descubierto un corpiño de conos y un portaligas

En 1997, Milla Jovovich se robó todas las miradas con un diseño de Jean Paul Gaultier transparente con detalles bordados y una falda tipo chal Zuma Press/The Grosby Group

Kendall Jenner se mostró en la alfombra roja de Cannes 2018 enfundada en un vestido de Giambattista tan audaz como clásico Matt Baron/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

Ese mismo año, para otro de los eventos del festival, optó por un minivestido de malla metálica transparente que dejó al descubierto su ropa interior James Gourley/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

Irina Shayk decidió mostrar su lado más atrevido en Cannes 2023 con un vestido de Mowalola que dejó al descubierto casi todo su torso Vianney Le Caer - Invision

La modelo brasileña Izabel Goulart posó en el 2023 con un vestido rojo de LaQuan Smith compuesto por un body semitransparente, un top lencero y una falda de tul getty Images

Bella Hadid eligió para el regreso de Cannes tras la pandemia, en 2021, un vestido de alta costura de Schiaparelli que incluyó un inmenso collar de oro artesanal que, además, sirvió para taparle los pechos Brynn Anderson - AP

Otra vez Bella Hadid, esta vez en la edición 2024 del festival y con un vestido corto de Saint Laurent LOIC VENANCE - AFP

Kate Beckinsale, el año pasado, en un diseño de Charles James que la dejaría afuera de la alfombra roja este año VALERY HACHE - AFP

El diseño de Elie Saab que eligió Eva Longoria para su paso por la alfombra roja de Cannes 2023 también estaría vedado hoy en día