La guionista disparó contra Jimena Barón y su cuestionada estrategia para promocionar su nuevo tema

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 23:17

La campaña que lanzó este martes Jimena Barón para promocionar su próximo tema logró ponerla en el tope de las tendencias. Sin embargo, la mayoría de los comentarios que despertó en las redes sociales no fueron para nada favorables.

La actriz y cantante posó emulando a los afiches que pueden verse en la via pública en los que se ofrecen servicios sexuales. La imagen está acompañada de un número de teléfono. Al llamar, la voz de Barón adelanta el tema que presentará en los próximos días: "Puta", lo cual despertó fuertes críticas en las redes.

Una de las personalidades que cuestionó fuertemente la elección de Barón para promocionarse fue la escritora Carolina Aguirre. Desde Bangkok, donde se encuentra de vacaciones, la exbloguera compartió en sus historias de Instagram la cuestionada imagen y escribió, arrobando a Barón: "Qué horror lo de Jimena, qué decepción para el feminismo, qué tristeza".

En su descargo público, la intérprete de "La Cobra" aludió indirectamente a esa declaración de Aguirre. "Te replanteas todo. Todos los días tus acciones son juzgadas y gente que no te conoce te hace saber si está orgullosa o decepcionada de vos", escribió. "¿Para qué me meto? ¿Por qué no compongo canciones que hablen sobre la primavera? ¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no quieren ser escuchados? ¿Quiénes son? ¿Cómo los arrobo yo? ¿Cómo los cancelo inmediatamente si me decepcionan? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hacés vos que estás tan indignado por la trata de personas?", expresó.

A modo de respuesta, Aguirre escribió un largo texto que, según explicó luego, fue borrado por Barón. "Qué decepción, Jimena, este feminismo de nena de 16 años. Qué decepción que creas que la esclavitud sexual es un trabajo. (...) Ojalá supieras que las putas tienen un promedio de vida de 30 años porque las matan a golpes, les contagian HIV y tienen traumas más serios que un veterano de guerra y que, además, con esta careta cool solo captan chicas jóvenes vulnerables para sus redes haciéndoles creer una vida fácil y un consentimiento sesgado por el hambre que no existe", señaló.

"Qué pena que no entiendas que el feminismo es para proteger a las más débiles, no a vos que podés elegir. Qué pena que estés haciendo papelones de los que te vas a arrepentir toda la vida. Lo lamento por las chicas que se creerán esta mentira y terminarán violadas en burdeles porque vos les vendiste que es cool; y por vos, que no vas a tener posibilidad de reparar este daño tan idiota", disparó la guionista.

Y concluyó: "El feminismo es abolicionista porque no tolera la explotación de ninguna mujer en ninguna de sus formas. Te hacés vegana porque no querés explotar a un camarón, pero sí a una mujer. Sos graciosa, más libros y menos mostrar el orto que te sirve a vos y a las fiolas. Y enterate. En otros países ya ser regulacionista es del 91. Cosas que hacías de adolescente cuando no entendías nada. Qué horror y decepción. Beso".

Luego, Aguirre volvió a la carga con otro comentario: "¿Yo qué hacía? Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta, con el doble de Rodrigo. ¿Yo qué hacía? Yo denunciaba en el diario del domingo a mi ex por golpeador mientras vos les decías mentirosas a las cuatro exmujeres de Daniel Osvaldo que decían que era violento y había abandonado a sus hijos. ¿Qué hacía? Levantaba el cartel de ' Ni una menos' para la primera marcha, hace años en los Martín Fierro, mientras las actrices no, porque no les combinaba el vestido. No me siento mejor que vos por eso. Pero vos preguntás qué hacíamos las otras mientras vos componías tus temas sobre proxenetas. Te lo cuento, así sabés, porque sos una paracaidista que no sabe nada y encima nos subestima y nos torea diciendo qué hacíamos. Íbamos a marchas cada vez que había un femicidio, a dormir al Congreso esperando leyes. Vos estabas haciéndole alfajores de maizena a Osvaldo o diciéndoles mentirosas a sus ex".

"Bajate del pedestal", le recomienda. "Encima nos increpás y nos tratás de b... con toda esta argumentación ridícula sin conexión lógica. No tenés arreglo. Y todas estamos expuestas, no sos Kim Kardashian. Ridícula. Bancás a una proxeneta y tratante. Al menos podrías haber perdido perdón y haber dicho: 'Soy una burra, no sé nada. Nadie nació feminista, todas aprendemos a diario'. ¿Cómo te atrevés a decirles a las demás qué hicieron cuando todo lo que tenemos es gracias a lo que hicieron las que vinieron antes que vos. Vos estudiás, tenés un sueldo, votás, no te puede violar tu marido, podés ir a una Comisaría de la Mujer, podés salir del país, ir a la Universidad; todo gracias a lo que hicieron otras antes que vos. Soberbia. Agradecé y callate. Todo lo que tenemos es gracias a las feministas. Qué horror", finalizó indignada.

La fuerte respuesta de Carolina Aguirre al descargo de Jimena Barón Crédito: Twitter

La fuerte respuesta de Carolina Aguirre al descargo de Jimena Barón Crédito: Twitter