Marcela Baños: “No me dieron un Martín Fierro porque no tengo un marido famoso o millonario”

La 54.ª ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó un sabor amargo para muchos, entre ellos quienes no recibieron las estatuillas. La distinción más polémica fue hacia Wanda Nara como Mejor conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity (Telefe). En esa sintonía, Marcela Baños estalló de furia contra la mediática y apuntó a los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por sus votos.

Baños plasmó su enojo durante la emisión de Intrusos (América TV) después de ver cómo Georgina Barbarossa se enojó por no haber sido reconocida en la misma terna que ganó Nara. Frente a ello, la conductora de Pasión de Sábado (América TV) -nominado a mejor programa de música- hizo un descargo contundente.

Marcela Baños lamentó que Pasión de Sábado nunca haya sido reconocido por su trayectoria en estos 27 años (Fuente: América TV)

“Ella [Barbarossa] dice que tiene 27 años en la conducción y yo también tengo 27 años en la conducción. Wanda te hace un programa de una o dos horas todos los días con copete. ¿Y yo qué me tengo que poner a pensar? ¿Que nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa el fin de semana, 8 horas seguidas? Cumplimos con tribuna en vivo, más de 25 bandas en vivo, con tribuna en vivo, los invitados... De verdad, lo digo en serio", empezó Baños.

“Todos deberían pasar una vez por Pasión para ver lo que es hacer Pasión de Sábado, porque de verdad eso es muy difícil porque tengo más de 20 bandas que entran y salen, salen por un lado, entran por el otro. Entonces, cuando yo veo esto, digo: ‘Qué injusto que es’. De verdad lo digo, es muy injusto. Yo siempre me voy enojada de los Martín Fierro. Este año dije que voy a cambiar el chip, la voy a pasar bien, me voy a divertir porque si no siempre me voy enojada", reconoció la conductora con la voz entrecortada.

Luego se preguntó: “¿No se merece el de oro Pasión de Sábado?“. Y recordó: ”Salió Rodrigo, Pocho la Pantera, Sebastián el Monstruo cordobés, Pablo Lescano, Karina, Ángela Leiva, Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, El Polaco, tengo infinidad... ¿No nos merecemos nada? Siempre en el fondo del tacho, siempre para APTRA o para Telefe, no sé de quién es el tema, pero siempre pasa lo mismo con los mismos. Eso es lo que yo veo en los Martín Fierro y por eso siempre me voy del or*o".

Marcela Baños apuntó contra los miembros de APTRA y dijo que se fue con un sabor amargo de los Martín Fierro (Fuente: América TV)

“Me da bronca, porque realmente queremos ganarlo, porque sentimos que realmente lo merecemos y yo pongo la cara porque por eso yo no quiero ir. Cuando pasan estas cosas y sentís que el premio a la música termina, con todo el respeto del mundo, para Lizy Tagliani (te adoro y te banco), pero terminan hablando de temas que no tienen nada que ver... pero estás premiando un programa musical y no se habla de música“, criticó Baños.

Además, manifestó cómo terminó después de la ceremonia: “Me quedo con un sabor siempre amargo, como que digo, yo le entiendo a Georgina, yo también tengo 27 años de vivo, de vivo. Conduje 10 horas en vivo. A mí no me van a decir lo que es la televisión”.

Hacia el final de su descargo, Rodrigo Lussich preguntó: “¿Por qué pensás, Marcela, que pasa todo esto?“. ”A lo que ella respondió: "¿(Será) Por qué no tengo un marido famoso, un marido millonario? No le debo nada porque soy una mina que entré por un casting, que vengo solita, me siento, me voy porque no tengo todo el padrinazgo, no tengo nadie que hable por mí, todo es por mí, todo lo que logré es por mí“.