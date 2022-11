El hijo de Tom Hanks recordó cuando fue internado por sus padres y habló de “manipulación” y amenazas: “Fue aterrador”

escuchar

Si bien esta no es la primera vez que alude al tópico, Chet Hanks, hijo de los actores Tom Hanks y Rita Wilson, decidió explayarse sobre uno de los momentos más traumáticos de su vida: cuando sus padres decidieron internarlo en un centro de rehabilitación “para adolescentes problemáticos” en una reserva natural que estaba lejos de ser lo que aparentaba. En el podcast Ivan Paychecks, el joven contó cómo, en el año 2008, fue amenazado para asistir al lugar por dos personas que, según su percepción, parecían ser militares que trabajaban para dicho centro ubicado, en Utah .

“Me sacaron de la cama hombres pelados, me daba la impresión de que eran militares y yo decía: ‘¿Qué m.... es esto?’. Ellos solo respondían: ‘Venís con nosotros’”. Ante la negativa de Chet, los sujetos procedieron a amenazarlo: “Me decían que si no iba con ellos por las buenas, lo iba a hacer por las malas”. Chet, quien ahora tiene 32 años, fue metido contra su voluntad, pero con el aval de sus padres, en un vehículo en el que permaneció nueve horas hasta su llegada a la reserva. “No tenía un techo, me hacían trabajar manualmente y fui el que se quedó allí por más tiempo. Se me pasaban mil cosas por la cabeza. Te analizaban, observaban cada pequeña cosa que hacías, fue aterrador”, expresó .

La familia, ¿unida? Samantha Bryant, Colin Hanks, Rita Wilson, Tom Hanks, Elizabeth Ann Hanks, Chet Hanks, y Truman Theodore Hanks en una entrega de los Globos de Oro AFP

Aunque estuvo enojado con sus padres por mucho tiempo por la decisión de enviarlo a ese lugar cuando él se encontraba batallando contra las adicciones, ahora analiza la situación con la madurez que le dieron los años y cree que ellos fueron “manipulados todo el tiempo” por los dueños del centro. “El lugar generaba dinero por cada día que te quedabas allí y mis padres lo tenían, entonces encontraron el recurso para retenerme ahí por una jodida cantidad de tiempo”, manifestó Chet. “Con excepción de otro chico que estaba allí desde hacía seis meses, fui quien más tiempo pasó en ese lugar” . Asimismo, reveló que esa experiencia lo condujo a la religión y a “buscar la paz en la soledad”.

El enojo de Chet Hanks con sus padres

Chester Hanks siempre habla de sí mismo como la oveja negra de la familia Rob Kim - FilmMagic

En julio de este año, Chet fue noticia por hablar de su familia a través de su canal de YouTube, Chet Hanx, y contar que fue perjudicado por esa decisión de Hanks y Wilson de enviarlo ese centro terapéutico para cumplir con un programa de desintoxicación. El joven recordó que era un lugar bastante duro y que le ocasionó un gran daño y que le costó perdonar a sus papás.

“Estaba en el punto más bajo de mi vida. Completamente perdido, hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente”, disparó. Sin embargo, luego hizo una importante aclaración: “Yo estaba totalmente fuera de control (...). No cambiaría mi situación por nada, amo a mis padres”. Además, Chet, quien es tanto rapero como actor, recordó cómo estuvo muy expuesto en su adolescencia por la fama de sus padres. “Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño”, manifestó. “Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer. Pude viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación”, subrayó.

Tom Hanks y su hijo, Chet Michael Tran

Por otro lado, Chet hizo hincapié en cómo la fama es “una espada de doble filo” y que vivió muchas situaciones marcadas por los celos y la envidia. “Mi experiencia fue aún más complicada porque además de que la fama ya es tóxica, yo ni siquiera era famoso. Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento y eso generó mucho desprecio“, señaló. Ese malestar lo indujo a presentar actitudes autodestructivas signadas por la ira y los excesos.

Una cena que terminó en llanto

Una cena entre parte de la familia Hanks no concluyó de la mejor manera Backgrid/The Grosby Group

En septiembre de este año, la familia Hanks no logró eludir los flashes en un momento de tensión durante una cena en Los Ángeles. Tom, Rita, Chet y Elisabeth, la hija que el actor tuvo fruto de su matrimonio con la fallecida actriz Samantha Lewes, fueron vistos en el restaurante Tra Di Noi de Malibú y llamó la atención lo sucedido con Wilson.

En lo que parecía una conversación muy dura, a la actriz se la fotografió en varias ocasiones mientras se limpiaba las lágrimas y miraba constantemente a Chet, quien estaba sentado a su lado. Tom y Elisabeth, en cambio, parecían preocupados al observar la escena del otro lado de la mesa .

El tenso vínculo entre Chet y sus padres se pudo percibir en una cena Backgrid/The Grosby Group

Según informó el portal The Daily Mail, si se produjo una discusión, la familia intentó que pase inadvertida, ya que salieron todos juntos del restaurante y se subieron a un mismo auto. El vínculo entre Chet y su familia se habría vuelto áspero luego de que el músico ventilara esos detalles tan complejos de su adolescencia.

