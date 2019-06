Francesco se encuentra internado desde el sábado por un fuerte cuadro gripal Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Morena Rial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 18:41

Una noticia de último momento sorprendió a todos: Francesco, el pequeño hijito de Morena Rial , está internado en el Hospital Finocchietto por una infección. "Está bien, fuera de peligro y todo controlado", dijeron Denise Dumas y José María Listorti en el programa que conducen en Canal 9, Hay que ver. "Es un estado gripal fuerte, un cuadro infeccioso, y le están bajando la fiebre. Lo internaron el sábado a la noche, con casi 40 grados. Pero ya está pasando. Quizá esta noche le den el alta".

Internaron al hijo de Morena Rial - Fuente: Canal 9 00:55

Video

Además de la preocupación por el estado de salud del bebé de apenas tres meses, hay otro condimento y es que esta noche hay duelo, sentencia y eliminación en el Superbailando y Charlotte Caniggia y More Rial deberían bailar la salsa de a tres con el bailarín Agustín Reyero.

En el ciclo, se barajaron diferentes posibilidades: desde que Charlotte vaya directamente al teléfono, porque además sacaron muy bajo puntaje, hasta que Morena Rial deje a su bebito con el papá, Facundo Ambrosoni. La otra alternativa es que Charlotte baile con la coach, Barbi Reali. ¿Qué pasará? Depende de cómo se sucedan los hechos.

Dicen que Charlotte está angustiada, porque quiere seguir en Showmatch. Por otra parte, se sabe que no ensayaron durante toda la semana y que sólo se juntaron los tres una vez, el pasado sábado. ¿Alcanza un ensayo de dos horas, nada más?

Algo sucedió en este trío porque ya durante la semana Morena dijo que no iba a bailar este lunes a la noche, porque tenía un compromiso laboral en Córdoba y debía viajar. Ante la internación de su hijo, obviamente ese viaje quedó suspendido hasta nuevo aviso.

Qué dijo la coach

La coach de Charlotte Caniggia habló antes de entrar al ensayo de hoy. "Hubo problemas de comunicación con Morena, no podíamos conectar y decidimos que bailaría yo. More nos decía que tenía un tema con la producción, no con nosotros y que se abría. Eso pasaba hasta el viernes. Después se dio cuenta que era un garrón para nosotros y decidió bailar. Pero en el medio internaron al bebé. Como todo está mejor, More prometió bailar esta noche. Veremos", dijo Barbi Reali.