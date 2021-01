El humor del Mono de Kapanga: "Me echaron dos veces en tres meses del mismo trabajo" Crédito: Prensa Telefe

Se llama Martín Fabio pero todos lo conocen como El Mono de Kapanga, uno de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que se ganó el corazón de la gente. "Debo ser uno de los pocos casos que en tres meses me echaron dos veces de un mismo trabajo. Es insólito. Pero me gustó, disfruté la revancha y entré con un postre que me gusta mucho, el brownie. Quedé entre los ocho mejores", dijo en Intrusos, por América.

El Mono, que acompañó la final del reality el pasado lunes, contó: "Me dio mucha alegría de que me hayan invitado a participar de la final, ver a los compañeros con los que casi conviví cuatro meses. Fue un festejo, como volver a ver a los compañeros del secundario. Conocí la popularidad desde otro lado, y fue muy lindo haber sido protagonista del programa más visto".

Según dicen, la revancha es siempre dulce y eso es lo que sintió el Mono cuando volvió al ciclo con el repechaje, algunas semanas después de haber sido eliminado por los jurados. "Me tomé todo lo que me decían del lado instructivo y no destructivo, aunque entiendo que es televisión y es el papel que le toca, por ejemplo, a Germán Martitegui. Por ahí, cuando él me daba las devoluciones, yo estaba pensando si había dejado el gas prendido en casa. No me molestaban las devoluciones. me han dicho tantas cosas en mi vida que si me dicen que hice mal una comida, no me importa. Que me tengan paciencia. Además, Martitegui no sabía quién era yo y quizá no decía las cosas en forma correcta", se sinceró.

Sobre la ganadora, aseguró: "Claudia (Villafañe) era mi favorita desde el principio. Y creí que iban a llegar Boy Olmi, Sofía Pachano y Belu Lucius, que se cocinan todo, al igual que Analía Franchín. La final me pareció justa".

Siempre listo para un reemplazo

El Mono reveló que cuando lo eliminaron, se fue "con la cola entre las patas" y agregó: "Me fui cascoteado, pero mi personaje picó en la gente y cuando volví, mis compañeros se sacaban el sombrero conmigo. Así que estaba más relajado, más tranquilo y a ellos los estaban matando. Fue un logro haber sido parte de MasterChef y, además, le ganamos a la pandemia. Se armó un grupo muy lindo. Nadie se peleó con nadie".

Sobre los rumores de la existencia de chats paralelos, además de oficial del reality, dijo: "participo poco de los grupos paralelos de WhatsApp pero sí del oficial. Hay chats paralelos porque hay gente que tiene más afinidad. Yo pegué onda con todos, quizá por mi personalidad".

Sobre el final de la entrevista, el Mono contó que está disponible para reemplazos en la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, no se imagina en formatos como el Bailando por un sueño o el Cantando. "Para bailar soy peor que en la cocina. Y al Cantando tampoco iría porque no me expondría a que me juzguen quienes no me interesan. Hace 25 años que el público me elije así que para qué me voy a exponer a la picadora de carne". Cuando los panelistas de Intrusos le preguntaron por el ganador del Cantando, aseguró: "no sé ni quién es Cachete Sierra, disculpas. Veo poca tele, solo miro Bendita. Mi paso por la tele ya está, yo ya gané, estuve en el programa más visto de los últimos años". Y se despidió mostrando la chacra en la que pasa sus días: "es Wonderland, la casa de Michael Jackson. La compré después de MasterChef", bromeó.

