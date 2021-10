El impacto que provocó el show sorpresivo de Madonna en las calles de Nueva York y la película que se arrepiente de haber rechazado

Madonna sabe cómo estar en boca de todos y siempre encuentra la forma de volverse tendencia. La cantante, en plena promoción de Madame X, un documental de Paramount+ sobre su última gira , interrumpió la rutina de un barrio neoyorquino al dar un show íntimo en un conocido restaurante, Red Rooster, de Marcus Samuelsson. Y luego trasladar la fiesta a las calles de Harlem, donde cantó, megáfono en mano, “Like a Prayer”, ante la mirada atónita de los presentes.

Alrededor de quienes habían disfrutado del show privado, los músicos y los que pasaban por ahí se sumaron a la iniciativa que duró algunas cuadras. El recorrido finalizó en la puerta de una iglesia.

La cantante está sumida en la promoción del film que lleva el nombre de su último álbum, Madame X. Además, en agosto pasado, anunció que se volverá a unir a Warner Records para lanzar todos su discos con ediciones especiales para coleccionistas.

Madonna, arrepentida

Días atrás, la cantante fue entrevistada en The Tonight Show por su conductor, Jimmy Fallon, e hizo algunas revelaciones. Entre ellas, la reina del pop confesó que se arrepiente de no haber aceptado el papel que le ofrecieron para ser parte de Matrix. “¿Podés creerlo? Me quería morir. Es una de las mejores películas jamás hechas. Una pequeña parte de mí se arrepiente de ese único momento de mi vida”, lanzó. Y además contó que no fue el único papel que rechazó, también le dijo que no a la Gatúbela de Batman regresa.

Lanzada en 1999, Matrix sigue a un hacker llamado Neo (Keanu Reeves), que se queda atrapado dentro de una realidad simulada. La película de ciencia ficción recaudó 466,3 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo, y ganó docenas de premios. Madonna no solo lamentó no ser parte del team de la pastilla roja o azul, sino que contó que también se perdió el papel de Gatúbela y el protagónico en Showgirls. “Las vi a los dos y lamento haber rechazado a Gatúbela. Eso fue bastante feroz”, lanzó y aclaró que no así el trabajo en Showgirls.

Además, a los 63 años, Madonna sorprendió al presentador nocturno al arrastrarse por su escritorio en un intento de “perturbar” la paz. “El arte es importante en nuestras vidas. No creo que la gente lo enfatice lo suficiente“, dijo sobre la naturaleza de Madame X. “Por eso espero haber perturbado no solo tu paz esta tarde, sino la paz de la gente mientras ve el programa. Pero lo digo de la mejor manera“, agregó la cantante de ”Like a Prayer “ ante la mirada de Fallon.

Lo que comenzó con Jimmy y un elogio al decirle que siempre se metía en “buenos problemas”, terminó con la cantante sobre el escritorio del padre de dos con una sonrisa pícara. “¡Madonna! Detente, detente, detente, detente. ¡Para! Oh Dios mío. Para. Para. No sé qué hacer. Detente ahora mismo“, decía el conductor mientras intentaba tapar parte del cuerpo de la ídola. “Nadie va a ver nada. ¡Dios mío!”, contestó ella al regresar a su asiento. Luego, explicó a Fallon, de 47 años, que está realmente inspirada por James Baldwin, el director del film. “Él fue una gran fuente de inspiración para el documental, y una de las cosas que cito una y otra vez en el espectáculo es que los artistas están aquí para perturbar la paz“, pronunció la artista.

Además habló de un proyecto que tiene en mente. Actualmente, Madonna está de vuelta en la silla de dirección para una película sobre su vida. La artista ha dirigido otros dos films: Filth and Wisdom (2008) y W.E. (2011). Los estudios habían intentado anteriormente producir películas sobre su vida, pero ninguna cumplía con sus estándares. Sobre esos proyectos contó que “no había nada cierto en los guiones” y que uno de los directores que estaba detrás de una de las películas propuestas no apreciaba a las mujeres. Esto la llevó a producir su propia película sobre su vida. “Dije: ‘No hay nadie en este planeta que pueda escribir o dirigir o hacer una película sobre mí mejor que yo’. Es la verdad “, dijo sobre este proyecto.

Madonna es una de las mujeres más influyentes de la música, de la moda y hasta del cine. Madame X, además de ser un detrás de escena de la gira muestra la solvencia con la que la estrella sigue en carrera. “¿Alguna vez fueron empujados? Madame X llegará para terminar con la tranquilidad”, escribió junto al video en las redes sociales días atrás. El material tiene como epicentro la residencia de la cantante en el Coliseu dos Recreios en Lisboa, Portugal, en enero de 2020, y se ven coreografías y una producción estilo cabaret.