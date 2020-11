Antes y después: Rebel Wilson se propuso hacer un cambio rotundo en sus hábitos y logró bajar 20 kilos en plena cuarentena Crédito: Instagram: @rebelwilson

Rebel Wilson decidió hacer muchos cambios de hábitos este año cuando cumplió 40 y logró una impresionante transformación física. Conocida por sus papeles cómicos, la actriz aseguró que era hora de empezar a cuidar su salud y bajó 20 kilos en poco tiempo.

"Voy a ser honesta con todos, estoy en una misión llamada 'año de la salud', intentando lograr la meta de pesar 75 kilos. A nivel laboral, quiero lograr que una de mis películas comience a rodarse antes de que acabe el año", reveló en un posteo de Instagram en mayo último.

Desde entonces, continuó con sus esfuerzos diarios y fue compartiendo el proceso en sus redes sociales. Sincera, aseguró en varias publicaciones que tiene "muchos días malos" y que algunas semanas se desesperó por la falta de progreso, pero con el tiempo todo empezó a mejorar.

La actriz australiana estuvo invitada en el programa The Drew Barrymore Show y volvió a hablar de su cambio físico: "Creo que mi problema era por comer emocionalmente para lidiar con el estrés de convertirme en una persona famosa a nivel internacional. Es una responsabilidad que conlleva mucho estrés y mi forma de lidiar con ella fue comer bollos".

También confesó que incluso le ofrecían más dinero para los papeles que debía interpretar en comedias si aseguraba que no iba a bajar de peso. "La prioridad no solo la de perder peso, es cambiar los hábitos de mi día a día, dejar de perpetuar una situación en la que básicamente se me paga un dineral por comer de más", reveló.

Contenta con sus avances, contó que no le sirvió ninguna "dieta mágica" de las que había probado en el pasado. La clave para ella fue combinar esfuerzos con distintas actividades para no caer en la rutina diaria tradicional de ejercicios: natación, boxeo y senderismo son sus tres opciones preferidas.

La actriz se propuso hacer un cambio de hábitos. Ahora, dice, siente "más control" Crédito: Instagram: @rebelwilson

"Me encantan mis curvas y eso, no creo que nunca esté muy delgada, pero me siento mucho más sana", dijo en la misma entrevista. Además de su nuevo estilo de vida libre del estrés de las filmaciones de Hollywood, recientemente encontró el amor y blanqueó su noviazgo con Jacob Bush, un joven empresario 11 años menor que ella.

"No sé si se debe a que cumplí 40 años, pero ahora siento más control. Puedo producir películas, lo cual es asombroso, y tengo más control sobre el contenido. Todo parece encajar al fin", concluyó, con optimismo.