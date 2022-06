Sofía Pachano: el triunfo en MasterChef, su libro con recetas de 15 colectividades y el sabor amargo por su salida de Cocineros Argentinos

Sofía Pachano ganó el trofeo de MasterChef: la revancha y muchos de sus seguidores lo vivieron como una “reparación histórica”. “Me llegaron un montón de mensajes cariñosos, diciéndome que les alegraba que ganara porque debería haber llegado a la final en la primera temporada y no fue así por ese flan que decidí hacer”, reconoce la flamante ganadora en una charla con LA NACION. Además de su experiencia en este paso por el programa de Telefe, Pachano cuenta la verdad sobre su amarga salida de Cocineros argentinos, en la TV Pública y dice que el resto del año se va a dedicar a presentar su libio, Recetas en papelitos, que escribió luego de entrevistar a 15 abuelos de 15 colectividades diferentes de nuestro país. “Ya no están los míos, pero hoy tengo treinta abuelos que me mandan mensajes de amor”, se emociona.

-¿Ganar fue una revancha personal?

-Totalmente. Es un mérito personal también porque me había quedado con una espina en la garganta por esa situación con ese flan, la primera vez. Y ahora lo pude concretar y estoy muy contenta. Siempre digo que el peor enemigo es uno mismo, tu cabeza, los nervios y el auto boicot en cualquier cosa que hagas . Los realities te ponen a prueba. Fue una revancha contra mí misma.

-¿Qué salió mal con ese flan?

-Estuve en el primer Masterchef Celebrity, en 2020, y me fui cuarta, en la última semana, porque hice un flan que no me salió bien, algo casi imposible de que pase. Y eso me dejó afuera en una noche vegetariana. Todos me decían que era una noche que tenía todo para brillar y quedé afuera por un flan. Puede pasar.

-Después de varios ciclos de cocina, ¿sos una experta?

-No soy experta sino aficionada; me gusta la cocina, me gusta comer, apoyar a los gastronómicos. Antes de MasterChef ya estaba metida en la cocina, pero popularmente no se sabía: tenía un programa en la plataforma Tastemade. Con MasterChef se hizo más popular mi amor por la cocina. A partir de ahí pude escribir el libro Recetas en papelitos, porque la idea surgió buscando recetas para el programa. Y encontré papelitos con recetas con la letra de mi abuela y me pregunté dónde están estas recetas manuscritas que hay en todas las familias .

"No soy experta sino aficionada; me gusta la cocina, me gusta comer, apoyar a los gastronómicos", sostiene Sofía Pachano instagram.com/sofipachano

-Debe haber sido emocionante hacer ese libro…

-Fue muy hermoso, un rescate de las recetas de 15 colectividades que hacen a nuestra idiosincrasia, abuelos protagonistas con sus recetas y sus historias. Para mí, recolectar y rescatar las historias de esos abuelos fue muy emocionante. No puedo creer lo lindo que quedó el libro, los mensajes que recibo.

-¿Están las recetas de tus abuelos o abuelos cercanos a vos?

-Todo empezó como un homenaje a Mario y Dorita, que son mis abuelos maternos y me criaron junto con mis papás porque vivían al lado nuestro y me cuidaban y alimentaban cuando mis papás trabajaban. Mi abuela era básica en la cocina, pero lo que hacía era tan sabroso. Quise intentar traer esos sabores otra vez a nuestras cocinas. Empecé con los abuelos de mis amigos, y está Susan, la abuela de mi mejor amiga que me conoce desde los dos años. Y hay abuelos que fui buscando por colectividades y, por ejemplo, está mi techista que es armenio y que vino a arreglarme el techo cuando estaba en MasterChef. Me dejó su tarjeta y me dijo que cocinaba todos los jueves en un club armenio. Y así empezamos una relación de amistad y cuando arranqué con el libro, pensé que Ernesto y sus recetas tenían que estar. A él le pasa un poco lo que me sucede a mí, él es techista pero ama cocinar y yo soy actriz y amo cocinar. Todos los abuelos tienen historias que merecen ser contadas. Y todas esas colectividades hacen a la Argentina. Fue hermoso aprender de esas culturas con las que convivimos pero no conocemos o malinterpretamos o juzgamos en muchos casos. Me abrieron las puertas de su casa, su cocina, me enseñaron y hoy tengo 30 abuelos que me escriben, me mandan mensajes. Y hoy en día que no ya tengo a mis abuelos, me siento muy contenida .

-¿Creés que Masterchef la revancha se vivió más tranquilo o hubo enojos y competencias feroces como en las ediciones anteriores?

-La primera temporada fue muy tranquila. Nos peleamos con Analía Franchín por un huevo y después nos hicimos íntimas amigas. Fue una competencia sana, teníamos ganas de pasarla bien y creo que ahora la revancha era con uno mismo y no contra un compañero. Nunca está bueno dar ese mensaje de competencia feroz con el otro porque uno tiene que competir con uno mismo.

Sofía Pachano y una salida con su novio, Santiago Ramundo Disney

-¿Aprendiste a cocinar más rico?

-Sí, porque en MasterChef tenés a tres de los mejores cocineros del país. No hay chances de que no aprendas si estás dispuesto a escuchar. Cocino mejor, cuido más los productos. Si sos pillo, podés incorporar todo lo que te dicen.

-En Cocineros Argentinos dejaste tu impronta con la cocina vegetariana, ¿cómo fue la experiencia y por qué tu salida fue tan abrupta?

-La experiencia en Cocineros... fue maravillosa, porque el aprendizaje que me dio fue importante, sobre todo en relación a los productores que nos contaban cómo sembraban, cosechaban, cuidaban los productos y se preocupaban. Esa experiencia es impagable. Me llevé mucha gente linda del programa. Y el desenlace no fue muy lindo, es como esas parejas que terminan mal pero que la relación estuvo buena. Pero ya está, eso quedó en el pasado. No siempre las cosas terminan como uno quiere.

-Se dijo que te fuiste, ¿qué pasó realmente?

-No me fui ni lo dejé por MasterChef, que por suerte apareció después. No tomé yo esa decisión de irme. Es más, me dijeron que iba a seguir todo el año y de un día para el otro fue otra cosa. Fue doloroso, pero hoy no estaría levantando el trofeo de La revancha.

Sofia Pachano en tiempos de Cocineros Argentinos DIEGO SPIVACOW / AFV

-¿Seguís en contacto con algunos de ellos?

-Soy amiga de Lucho García y de algunas personas que trabajan en el programa; tengo cariño por muchos, me hablo con Madame Papin, Marcela Rienzo, el Mono (Damián Cicero), Gladys Olázar, que su mamá está en el libro.

-¿Y con Juan Braceli y Juan Ferrara?

-No tengo relación, pero está todo bien.

-¿Sos de las personas que dan vuelta la página fácilmente?

-No, me costó unos meses porque fue muy doloroso, no me pude despedir del programa ni del público que fue muy amoroso conmigo . Siempre está bueno darle un cierre a las cosas, si se puede. Esta vez no se pudo y me costó un poco entender. Me duele que pasen estas cosas en el medio y ojalá cambien.

-¿Cómo sigue tu año laboral?

-Estoy planificando presentar el libro en otras provincias y también creo que voy a viajar a España e Italia. Tengo muchas ganas de presentarlo y cocinar porque el mensaje del libro trasciende nuestro país, ya que las abuelas y abuelos son importantes en todas las culturas.

-¿Te va a acompañar a esos viajes tu novio, Santiago Ramundo?

-Supongo que a alguno se va a sumar porque siempre nos acompañamos en lo que podamos. Además, mientras hacia el libro, fue uno de los probadores oficiales de los platos de las abuelas (ríe).

-¿Cuándo vuelve la actriz?

-Hice teatro hasta marzo pasado y espero que surja alguna cosa linda.

-¿Te gustaría volver a trabajar con tus padres, Ana Sanz y Aníbal Pachano?