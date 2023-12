escuchar

Después de tres años de casados y dos hijos en común, el matrimonio de Colin Jost y Scarlett Johansson sabe mantener su relación con un perfil muy bajo. Por eso, un reciente comentario del humorista en Saturday Night Live dio mucho de qué hablar.

Este fin de semana, durante el sketch Christmas Joke Swap [”Intercambio de chistes de Navidad”] del clásico ciclo televisivo, el comediante hizo una peculiar referencia al trabajo de su esposa, no sin mostrarse algo incómodo. Y es que el segmento, del que también participa Michael Che, propone que cada uno escriba un comentario noticioso para que sea leído por su compañero, y por supuesto que la ironía y el humor son parte fundamental del juego.

Jost, caracterizado como un presentador de noticias, leyó con una mueca de dolor: “ El Estado de Nueva York permite ahora que los cines sirvan alcohol, por lo que por fin puedo disfrutar de las pequeñas películas de arte independiente de mi mujer”.

Aún culposo e intentando contener la risa, añadió: Es una broma, amor, me encantan todas tus películas y si me preguntás en serio, eres una mejor ‘Viuda Negra’ que Coretta Scott King ”, añadió haciendo referencia a la viuda de Martin Luther King.

Los rumores de romance entre Jost y Johansson comenzaron en mayo de 2017, cuando fueron vistos besándose luego de que ella participara de un segmento de Saturday Night Live. En diciembre de ese mismo año hicieron pública su relación y, dos años más tarde, en mayo de 2019, se comprometieron. En octubre de 2020 se casaron oficialmente en Nueva York, ante sus más íntimos amigos y familiares, y en agosto de 2021 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Cosmo.

En la pareja, el humor es clave en todo momento. Esta dinámica se pudo ver muy bien hace unos años, cuando la actriz ganó un premio en los MTV Movie Awards. Durante el video de agradecimiento, Jost apareció de sorpresa y le tiró en la cabeza un balde de slime verde. “¿Qué estás haciendo?”, le preguntó Scarlett, bastante molesta. “¿Esto no es Nickelodeon?”, le consultó el comediante haciendo referencia a los premios del canal infantil, que suelen ensuciar con esta pintura a los ganadores. “Por favor, traeme una toalla”, le pidió la actriz, que luego no le permitió que se acercara. “Te amo”, concluyó el guionista de Saturday Night Live mientras se iba del lugar.

La pareja sostiene el humor como parte fundamental de su relación ROBYN BECK - AFP

A pesar de estar completamente enamorada, Johanson confesó hace un tiempo que en su juventud nunca le hubiese dado cabida a quien hoy es su esposo. Durante una entrevista con Drew Barrymore en The Drew Barrymore Show, Barrymore le mostró a Johansson una foto de su esposo en la secundaria y le hizo una pregunta picante. “¿Hubieses salido con él en tu adolescencia?”, quiso saber la entrevistadora mientras ambas se reían mirando la foto tomada en 1997.

“Creo que no hubiese salido con él, no”, admitió la actriz de Avengers, que también reveló que sus dos hermanos usaban el mismo corte de pelo que su marido. “No puedo imaginármelo, no hay forma. ¿Quién decidió que ese corte era algo con estilo?”, se preguntó sin poder contener la risa.

Scarlett Johansson y Colin Jost, en Cannes 2023 LOIC VENANCE - AFP

En 2022, la pareja fue protagonista de una de las publicidades del Super Bowl, en donde también usaron el humor como centro de inspiración. El matrimonio fue elegido para promocionar unos dispositivos inteligentes para el hogar. Haciendo de sí mismos, ambos se maravillan por lo bien que funciona Alexa, la asistente virtual del gigante tecnológico Amazon, y, sin quererlo, empujan sus “poderes” un poco más allá.

A lo largo del anuncio, el Echo Dot va relatando en voz alta todo lo que piensa Jost, dejando siempre mal parada a Johansson. Desde decirle que tiene mal aliento hasta asegurar que debe fingir su muerte para no asistir al estreno de la próxima obra de teatro de la actriz, todo lo que pasa por la mente del comediante queda expuesto ante el mundo. Al final del comercial, ambos coinciden que lo mejor es que el dispositivo no pueda leer la mente de los humanos.

