El inesperado conflicto que desató Paulina Cocina por su opinión sobre la chocotorta y la respuesta de Damián Betular

Paulina Cocina, una de las influencers del mundo de la gastronomía más populares del país, compartió su opinión sobre la chocotorta y desató un inesperado conflicto . “No me la banco”, disparó la cocinera y se convirtió de inmediato en tendencia en las redes sociales, donde las opiniones quedaron divididas. Y en medio de la polémica, en El diario de Mariana fueron a buscar a Damián Betular , y el jurado de Bake off famosos no se quedó callado.

Todo comenzó hace un par de días cuando Paulina fue invitada a Industria Nacional, el programa que conduce Pedro Rosemblat junto a Marcos Aramburu, Lía Copello y Matías Mowszet en el canal de streaming Gelatina. En un momento de la entrevista, Rosemblat le propuso un ping-pong donde tenía que elegir entre dos opciones. “¿Ceviche o chocotorta?”, le preguntó. “Pescado mata todo para mí”, reaccionó Paulina y de inmediato brindó su opinión sobre el postre consultado. “Chocotorta es la última de esta lista”, disparó. “¿Estamos mal con la chocotorta?”, quiso ahondar el conductor. “Sí, malísimo”, reaccionó ella con cara de enojo.

“No la banco”, continuó Paulina su cruzada antichocotorta. “Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO, pero no la hice yo”, agregó en referencia a las estrategias que se usan para que una web en particular aparezca en los primeros lugares cuando se realiza una búsqueda en internet. “¿Saben qué cosa no me banco de la chocotorta? Lo voy a decir enfrente de todos ustedes y cancélenme: no me banco que sea emblema de algo una cosa que tiene galletitas. ¡Chicos, por favor cocinemos!”, exclamó.

“No tengo nada contra la galletita, ni contra la chocotorta. Cuando viene gente que se fue a vivir afuera y dice ´ay, la chocotorta´. ¿Desde cuándo? Esta generación, que su torta de cumpleaños tiene galletita y dulce de leche con Mendicrim... Se los pido por favor: ¡aprendan a hacer una torta!” , cerró, indignada.

Betular, a favor de la chocotorta

Con un paquete de galletitas en la mano, el cronista de DDM se acercó hasta Damián Betular para conocer su opinión sobre la inesperada nueva grieta que abrió Paulina Cocina con su comentario: chocotorta sí o chocotorta no. “¿Qué harías con esto?”, encaró el movilero al célebre pastelero, dueño de una patisserie en el barrio porteño de Devoto. “Una torta se hace con esto, ¿o no? Claro que sí”, reaccionó.

Luego de confesar que no vio la crítica de Paulina Cocina a la chocotorta y escuchar la reacción del cocinero Pedro Lambertini , quien en X tildó a la influencer como “la chocotorta de los comunicadores de cocina”, Betular sentó posición en este tema . “ Para mí, la chocotorta es algo espectacular que la pueden hacer los nenes. Y cuando vas creciendo, obviamente que es lindo que hagan un bizcochuelo o algo con sus manos, siempre es lindo hacer algo”, arrancó.

“Si te gusta, te gusta y si no te gusta, no te gusta. Comé lo que quieras”, siguió el jurado del reality de pastelería de Telefe. “¿No estamos en un momento en que hay que hacer lo que uno quiere? Y bueno, por eso. Si a Paulina le gusta, y a Pedro no le gusta, que cada uno haga lo que quiera”, analizó luego . “¿Y vos de qué lado estás?”, le consultó el cronista con el objetivo de ir un poco más allá. “No, chicos, yo hago mis tortas, y como las que hago yo, y ya está. Si me quiero comer una chocotorta, me como una que haga Nati (Jota, su compañera de streaming), que no sabe prender el horno”, siguió y en algún punto coincidió con Paulina Cocina. “Hace mucho que no hago una chocotorta”, respondió cuando le propusieron hacer una chocotorta en el programa, y aceptó encantado la invitación.

La reacción de Lambertini

Si me apuran, que una influencer, que, con todo respeto, es la Chocotorta de los comunicadores de cocina, esté en contra de la famosa torta de galletitas es en sí mismo, una contradicción. Ella debería ser la abanderada de lo popular, de lo posible, hasta por una cuestión de… — Pedro Lambertini (@PedroLambertini) October 30, 2024

“Si me apuran, que una influencer, que, con todo respeto, es la chocotorta de los comunicadores de cocina, esté en contra de la famosa torta de galletitas es en sí mismo, una contradicción”, arrancó el cocinero su descargo en X. “Ella debería ser la abanderada de lo popular, de lo posible, hasta por una cuestión de posicionamiento de marca, pero se aburguesó y cayó en la irresistible tentación a la que sucumben todos, quienes ingresaron al mundo de la gastronomía a través del portón hospitalario de las redes sociales: comprar lo que vende y creerse ella misma que, en efecto, es una voz autorizada”, continuó.

“Dicho de otro modo, aunque se entiende, un día los ves haciendo un video de ´cocina caradura´, se hacen famosos y al otro posan con chefs en lanzamiento de nuevo espumoso. Esta repetición dispara en la confundida mente del influencer el siguiente razonamiento: ´caramba, si me llaman para estar con estos tipos y posar junto a estos tipos, yo debo ser uno de estos tipos. Resulta que no”, cerró, filoso.

