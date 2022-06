El inesperado mensaje que le dedicó la China Suárez a Alejandro Fantino en las redes

En noviembre del año pasado, en medio del escándalo mediático que desató Wanda Nara en las redes sociales al señalar a María Eugenia “China” Suárez como la causante de su crisis matrimonial con Mauro Icardi, la actriz realizó un contundente descargo en las redes y luego brindó una sola entrevista de tinte íntimo.

El periodista encargado de llevarla a cabo fue Alejandro Fantino, con quien Suárez siempre tuvo una muy buena relación desde que dialogó con ella en otra ocasión.

Ese mano a mano que tantas expectativas había generado cuando el “Wandagate” era un tópico ineludible, luego se subió a la plataforma de streaming Star+ en su colección En primera persona, y a partir de ese diálogo la amistad entre la China y el exconductor Intratables se afianzó aún más.

El martes, con motivo del Día del Periodista, Suárez subió a sus Stories una imagen de dicha entrevista con una sentida dedicatoria. “Feliz día, @fantinofantino. Te quiero y banco. Siempre es un placer charlar con vos” , escribió la cantante de “El juego del amor” sobre la imagen.

En esa resonante charla, la China había explicado por qué eligió al conductor para romper el silencio: “Hicimos una nota en Animales Sueltos, en 2015. Mi hija tenía dos años y fuiste muy bueno. Y yo no me olvido de la gente que fue buena conmigo”.

Asimismo, Suárez habló de su reticencia a dar notas, algo que hace de manera esporádica. “Soy muy vergonzosa, aunque no parezca, con muchas cosas. Las entrevistas que he dado han sido más por trabajo, pero me cuesta abrirme. Por eso, para mí fue tan raro lo que me pasó con vos, porque mi familia y mis amigas que me conocen de toda la vida me dijeron que fue como verme en el living de casa, que nunca me vieron tan auténtica en una nota. En general me pongo muy nerviosa”.

Tras la entrevista, Fantino se había explayado sobre sus nervios previos. “La sensación que yo tuve con ella fue de una nota difícil para mí. Muy difícil pero muy difícil”, reveló Fantino en diálogo con Florencia de la V en A la tarde (América). “Pocas veces estuve tan concentrado en una charla o en una entrevista. Difícil el tono, difícil lo que preguntaba”, sentenció.

Al escucharlo, De la V le preguntó: “¿Por no ser machista? ¿Por despojarte de los prejuicios personales?”. Fantino no eludió el interrogante: “No, Flor, difícil por lo siguiente, nosotros somos colegas, toda la gente que está ahí en el grupo, en el programa y nos están viendo colegas de diarios, de revistas. Yo representé en algún punto a todos nosotros entonces si yo me quedaba corto con las preguntas mi medio podía decir: ‘Che, que poco preguntaste’”, explicó.

En su necesidad de querer saber más sobre el tema, la actual conductora de Intrusos indagó: “¿Sentiste la presión antes de la nota? Toda la gente estaba deseando hacer esta nota”. Sin ningún tipo de duda, Fantino ubicó su entrevista con la China Suárez en el mismo lugar que con un candidato o jefe de Estado.“La misma presión que sentí cuando me tocó entrevistar a [Mauricio] Macri siendo Presidente, o a un candidato del peronismo o a Alberto Fernández. La misma presión”, dijo.

De hecho, el conductor le realizó una pregunta muy difícil a la actriz vinculada a sus amistades . “ Para mí, la gente que me quiere, no le importa. Mis amigos no me preguntan qué pasó”, sentenció Suárez al hablar del escándalo.

