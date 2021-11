La pregunta al hueso de Alejandro Fantino a la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi

María Eugenia Suárez compartió una entrevista exclusiva con Alejandro Fantino para Star+. La actriz eligió la plataforma que alberga alguna de sus ficciones para dar, a cuenta gotas, su versión tras el escándalo del Wandagate y no dudo a la hora de responder a los cuestionamientos del entrevistador. De frases destacadas hay para elegir pero una de las preguntas dejó en evidencia un conflicto que, sin dar nombres, la China lo lleva a flor de piel.

“Para mí, la gente que me quiere, no le importa. Mis amigos no me preguntan qué pasó”, sentenció Suárez al hablar muy por arriba, del escándalo que la tuvo como protagonista tanto a ella como a Mauro Icardi y a Wanda Nara. Su frase quedó en la mente de Fantino quien, con rapidez y picardía, hizo una pregunta que fue al hueso: “¿Hubo gente que defraudó?”.

Sin dudar, la China respondió que sí. Para redoblar la apuesta, el entrevistador agregó una repregunta buscando ahondar un poco más: “¿Estabas esperando la defraudada?”.

¿Hubo gente que te defraudó? La pregunta de Fantino al hueso a la China Suárez

A partir de ese cuestionamiento, la actriz desarrolló una reflexión que fue validada por Fantino: “Si te defraudan es porque evidentemente no lo esperás, vos no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banquen más o menos, es otra cosa. O que te lo puedas esperar más de uno que de otro”.

Para continuar, repasó sus amistades y las actitudes de sus más íntimos. “Tengo a mi mejor amiga Agus desde que tenemos dos años, tengo la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos”. En ese sentido, la ex Casi Ángeles agregó: “Creo que pasa algo con que la gente un poco se asusta porque tiene pánico de que hablen mal de ellos y yo no tengo ese miedo y menos con un amigo”.

Para darle un cierre a la pregunta, definió: “Reconozco que soy muy pasional y a mi no me importa nada y a mis amigos los banco donde sea y cómo sea”. Al escucharla, Fantino quiso también dar por finalizado el tema de sus amistades con una pregunta más y le expresó: “¿Tuviste gente cercana a vos que no te esperabas alguna declaración pública que hicieron?”.

Paula Chaves y Mery del Cerro estarían distanciadas de la China Suárez tras el escándalo

Asintiendo con la cabeza, la China dijo que sí y completó: “No sé si público. A mí me importa más la vida real, muchísimo más. No era de mi círculo más íntimo, no puedo decir que me haya afectado tanto pero mis amigos siguen intactos y mi familia también”. Sus dichos resonaron en medio de rumores de peleas con Mery Del Cerro y Paula Chaves.