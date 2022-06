Las fotos de la cantante rusa Polina Piskova antes de sorprender al público en La Voz Argentina

“Cantante, compositora, modelo”: así se presenta Polina Piskova en su cuenta de Instagram, en la que tiene 225 mil seguidores. La joven rusa de 26 años, oriunda de Moscú, causó sensación el martes por la noche cuando se subió al escenario de La Voz Argentina (Telefe) para interpretar un cover de “Seven Nation Army”, himno de los White Stripes, en la audición a ciegas.

La historia de Polina Piskova

Su performance cautivó al jurado, y tanto Lali Espósito como Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, apretaron el botón con la esperanza de que la joven se integre a sus equipos. La excepción fue Soledad Pastorutti, quien hizo una salvedad: “Me pareció muy lindo lo que hiciste, pero no quería pelearme con ellos”, bromeó la Sole. Finalmente, Piskova, quien fue al certamen acompañada de dos amigos, eligió a los hermanos Montaner, quienes se mostraron muy felices por tenerla en sus filas.

La cantante nació en Rusia en 1996 y a sus 13 años sus padres se instalaron en Canadá en busca de un futuro mejor. Años más tarde, Polina llegó a la Argentina y se enamoró del país. En la actualidad, ella vive en Córdoba.

La audición a ciegas de Polina Piskova

“Durante la pandemia, fui a México de vacaciones, pero me terminé quedando porque estaba muy cansada del clima frío y de la gente fría. En México encontré ese futuro maravilloso que es la Argentina y sobre todo encontré a mi mejor amiga, Juli, que es de Córdoba. ¡Ya en México tomaba mate! ¡Se los robaba a mis amigos argentinos, que me enseñaron que el mate se comparte!”, contó. Y expresó: “Mi destino me llevo acá [refiriéndose a Córdoba], por la gente y por el amor a la cultura”.

Aismismo, Polina remarcó cuál es su objetivo en La Voz Argentina, programa para el que audicionó, según contó en sus redes, el 18 de enero: “Tomé muchos riesgos en mi vida y en algunos momentos tuve mucho miedo, pero los superé. Ahora estoy acá y quiero ser algo inspirador para la gente, para que sepan que todo se puede lograr”.

En su cuenta de Instagram se muestra en diferentes presentaciones, da a conocer su perfil de Spotify (donde su nombre es Polina Grace) y comparte sus producciones fotográficas y sus viajes por el mundo. En su último posteo, subido hace tres días, Polina compartió una selfie y la publicación se inundó de comentarios de los espectadores del reality de Telefe que la felicitaron por cómo cantó y elogiaron su belleza.

