En fotos: las primeras imágenes de Shakira tras la separación de Gerard Piqué

La noticia de la separación de Shakira y Gerard Piqué acaparó la atención de los medios del corazón. Con varias teorías circulando, entre ellas la existencia de terceros en discordia, la cantante y el futbolista no tuvieron más opciones que salir a anunciar lo que muchos ya daban como un hecho: ya no estaban más juntos.

Los padres de Milan y Sasha publicaron un comunicado conjunto y dieron por terminados los rumores. Sin embargo, la verdadera razón de tamaña decisión solo la conocen ellos. Mientras que las hipótesis siguen proliferando, la protagonista de esta historia fue captada por las cámaras en las calles de Barcelona.

Algunos medios españoles, como El Periódico, informan que la pareja había estado viviendo separada durante algunas semanas después de que Shakira echara a Piqué de la casa familiar. Desde entonces, según estiman, Piqué ha estado viviendo un “estilo de vida de fiesta” en un piso de soltero y disfrutando de las noches con sus compañeros de equipo. En tanto, la cantante colombiana, que se quedó en la mansión donde convivían, fue fotografiada mientras salía de su casa de Barcelona, ciudad donde su expareja juega al fútbol.

Más allá de la fuerte crisis y la confirmada separación, quienes fueron pareja más de 10 años decidieron dejar sus problemas de lado para acompañar a uno de sus hijos a República Checa, donde competía.

Gerard Piqué regresa a su casa tras volver de República Checa Zuma Press/The Grosby Group

Shakira y Piqué fueron vistos por primera vez tras los fuertes rumores de infidelidad por parte de él Zuma Press/The Grosby Group

Al parecer, la colombiana le habría dado una segunda oportunidad al catalán pero las cosas no habrían funcionando. La posibilidad de una reconciliación por parte de Shakira se esfumó y el problema ahora es la tenencia de Milan y Sasha, ya que ella estaría dispuesta a mudarse de España y el jugador a quedarse en el país donde desarrolla su carrera futbolística. El dinero que cosecharon ambos tanto en lo musical como en lo deportivo hace que probablemente vaya a haber nuevas noticias de cómo culminará este conflicto amoroso en el que están involucrados sus hijos y el patrimonio que construyeron juntos a lo largo de estos 12 años.

Cómo nació el amor entre Shakira y Piqué

El amor entre la cantante colombiana y el futbolista español nació hace doce años en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, cuando ella se convirtió en la intérprete de la canción del certamen, “Waka Waka (Esto es África)”. En esa misma competencia, Gerard Piqué lideró a su selección hasta la final en la que se consagró campeón con Andrés Iniesta convirtiendo en la recordada final contra Holanda.

A partir de allí, la pareja se convirtió en una de las más mediáticas a nivel internacional debido al éxito que tienen ambos en sus respectivos rubros y el interés que generó su vida personal. Sin embargo, nadie vaticinó que esta pareja terminaría de la peor manera: él yéndose a un departamento de soltero y ella queriendo emigrar de España.

La declaración de amor definitiva al futbolista llegó con “Me enamoré”, tema incluido en su álbum El dorado, de 2017. “Pensé: ‘Este todavía es un niño, pero qué le voy hacer”, dice, hablando de su diferencia de edad (se llevan 10 años). “Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita (…) Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”.

Es poco probable que la estrella colombiana hable públicamente sobre los motivos de su separación del defensa catalán. “Pedimos respeto a la privacidad”, dice el comunicado que lanzó este sábado con Piqué. Lo que queda, quizás, es esperar a su próximo disco para conocer más detalles sobre su ruptura. Ya que ella es experta de plasmar sus emociones en canciones, como hizo con anteriores relaciones, como la que tuvo con Antonio De La Rúa.

"Te felicito", la canción de Shakira con Rauw Alejandro

Sin ir más lejos, muchos especulan sobre la letra de su último tema. En el programa This Morning, la cantante explicó de forma breve, pero contundente, el significado de “Te felicito”, la canción que, según algunos seguidores, podría habérsela escrito a Gerard Piqué. Fue la conductora quien hizo referencia al tema que la cantante grabó junto a Rauw Alejandro y se explayó sobre algunas escenas del videoclip y sobre la letra. “Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, expresó.

“Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres”, dijo la barranquillera de entrada. “Vos crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, sostuvo. Luego, la periodista se detuvo sobre una escena en la que se ve la cabeza de un hombre en el interior de un refrigerador: “¿Qué buscabas?”, le preguntó. Y Shakira respondió: “Finalmente quería encontrar la verdad”.