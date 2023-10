escuchar

A lo largo de los años, Valeria Mazza se ha caracterizado por ser una mujer frontal y empoderada. Si bien no suele meterse en escándalos ni temas mediáticos, la modelo no teme a la hora de dar su opinión frente a distintas problemáticas de la actualidad. En las últimas horas y mientras se encuentra en pleno lanzamiento de su biopic Valeria Mazza: un sueño dorado y de su nuevo perfume, la empresaria se metió en la polémica que desde hace unos diez días tiene a Martín Insaurralde, a Sofía Clerici y a la exesposa del político, Jesica Cirio, en la agenda de los medios.

Todo estalló cuando el sábado 30 de septiembre aparecieron unas fotos del ex jefe de Gabinete de Axel Kiciloff, Martín Insaurralde, vacacionando con la modelo Sofía Clerici en un lujoso yate por el mediterráneo. Si bien el político está separado de Cirio desde el año pasado, las sospechas sobre sus continuas infidelidades comenzaron a sonar con más fuerza. A su vez, el ex intendente de Lomas de Zamora comenzó a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, causa que arrastró a la modelo que lo acompañaba en este viaje como así también a Jesica Cirio, que estuvo nueve años casada con el funcionario.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde Archivo

Mientras Insaurralde prefiere el silencio y Cirio se defiende de las acusaciones, los famosos dieron su parecer al respecto. Tal fue el caso de Valeria Mazza, quien este mediodía pasó por Intrusos para presentar su documental, ese que aborda su historia de vida, sus comienzos en el mundo del modelaje y cómo llegó a convertirse en una de las mujeres más empoderadas de la pasarela. Sin embargo, una pregunta que le hicieron la corrió inmediatamente del tema y la hizo opinar sobre el escándalo del momento. “¿Qué te pasa cuando ves los niveles de corrupción que se ven hoy en la tele como es el caso de Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clerici?”, quisieron saber desde Intrusos. “Bueno, cambiamos de programa”, bromeó primero la entrevistada que, si bien no se esperaba la pregunta tampoco dudó en contestar. “A mí no me gusta la corrupción ni la falta de respeto en ningún ámbito, sean personajes televisivos o no. Mucho menos todavía cuando estamos hablando de políticos, gente que nosotros elegimos y le damos el poder para estar ahí y representarnos a todos nosotros”, sentenció Mazza.

“ Entonces cuando ves que usan la plata de todos para el bien personal es indignante. Sobre todo en un país como Argentina que nos faltan tantas cosas y que necesitamos poner el foco en cosas importantes como la salud, la educación y la seguridad”, agregó sin titubear Valeria Mazza. Inmediatamente, Flor de la V intentó sacarla del tema haciendo referencia a su historia y su lucha temprana por convertirse en una empresaria empoderada. Sin embargo, minutos después, el movilero de Intrusos volvió a indagarla al respecto. “¿Te han tentado de la política en algún momento?”, le preguntó Alejandro Guatti a cargo del móvil. “No, no, no. Siempre hable de mi vocación de trabajar en temas de salud y salud mental y creo que cuando hay un estado que está tan ausente o hace agua de tal manera, como está pasando en Argentina, ahí es donde aparecen tantas fundaciones u organizaciones no gubernamentales para tratar de ayudar y acompañar, pero esto es trabajo del estado”, agregó quien desde hace años preside las galas benéficas del Hospital Austral.

LA NACION