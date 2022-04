El líder de Wachiturros asegura que Lacoste les pagó a sus representantes para que dejaran de usar sus chombas: qué marca se ofreció a vestirlos

Los Wachiturros alcanzaron la fama en la década pasada, momento en que los integrantes de la banda vestían con frecuencia chombas Lacoste para salir a escena. Diez años después, el líder de la banda de cumbia, Gonzalo Muñoz, sostiene que la marca les pagó para que dejaran de usar sus diseños.

En una entrevista para el programa Estamos a tiempo, de América TV, el cantante reveló lo ocurrido y contó que, tras ese arreglo el grupo acordó con la competencia y fue Tommy Hilfiger la firma que se ofreció a vestirlos.

Cuando se le preguntó si efectivamente la marca francesa había pagado para que dejaran de usar su ropa, Muñoz respondió: “Sí”. Y aclaró: “A nosotros no, a la oficina (por sus representantes). A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió Tommy Hilfiger”.

“Nosotros usábamos la marca, en verdad, porque Lacoste tenía prendas con muchos colores, y como nosotros usábamos cosas de colores, entonces lo mejor era vestir con eso”, recordó el artista. “Después, Tommy empezó a fabricar ropa así, y justo con Lacoste en ese momento pasó ese problema, se ofreció Tommy y fuimos con eso”.

En la entrevista, Muñoz reveló también las polémicas condiciones laborales bajo las que realizaban los shows. “Ganábamos 300 pesos por show y hacíamos entre 32 y 36 shows por fin de semana, contando viernes, sábado y domingo, unos 12 por día”, precisó.

“¿Los explotaban?”, preguntó el conductor Mariano Yezze. “Sí. A veces hacíamos como 60, porque estábamos de lunes a lunes. Uno llegaba a casa el domingo a la noche y el lunes a la mañana ya tenía que viajar en avión y secando la ropa en casa con lo que sea, con la estufa”.

En relación a lo que cobraban los integrantes del grupo por las giras, Muñoz aclaró que eran sumas muy pequeñas. “Nunca vi la plata, lo máximo que gané fueron 3.000 pesos”, precisó.

Wachiturros, que durante 2011 popularizó su canción “Tirate un paso” y saltó desde YouTube a la fama con su particular forma de bailar, tuvo una exitosa pero breve carrera. Sin embargo, la banda se disolvió en 2013 tras ser arrestado uno de sus miembros por un cargo de abuso sexual.

“Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros”

El grupo de cumbia ya había contado en una entrevista televisiva en 2012 que una prestigiosa marca de ropa le habría ofrecido dinero para que dejen de utilizar su indumentaria.

"Hacíamos como 60 shows por semana", recuerda Gonzalo Muñoz https://www.youtube.com/watch?v=Y2Zwb54HBaU

Luego de un multitudinario recital en Mar del Plata, en donde Los Wachiturros compartieron escenario con Cacho Castaña y Valeria Lynch, la periodista Pia Shaw le había consultado a Emanuel, líder de la banda, si era cierto que una reconocida firma les había ofrecido dinero para que dejaran de usar sus productos.

Sin nombrar a la marca, a la que se refirió como “la del cocodrilo”, el joven contestaba afirmativamente. Y agregaba: “No me parece bien que quieran pagarnos para que dejemos de usar su ropa. Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros”. Sin embargo, los integrantes del grupo no dejaron trascender la cifra que les habrían ofrecido. “La oferta no nos llegó a nosotros, sino a nuestro representante”, explicó el líder de la banda, quien además subrayaba que jamás aceptaría una oferta como esa.

Insistió además en que la situación les generaba “mucha bronca”, porque ellos también ayudaron a promocionar la marca. Por último, desde la banda aclararon que la marca jamás les había regalado nada, sino que que fueron ellos mismos los que compraron las remeras, chombas y gorras que habitualmente usaban en sus presentaciones.