La cantante Rosalía caminó por las calles de Madrid de la mano de su nueva pareja este martes. El suceso ocurrió tras la estadía de la intérprete en las costas de Río de Janeiro para recibir el año nuevo. Este paseo público por la capital española precedió al inicio de su próxima gira mundial. Ambas mujeres recorrieron el centro de la ciudad ante la vista de los transeúntes.

Rosalía empezó el año felizmente enamorada

Con quién comenzó un romance la cantante Rosalía

La modelo francesa Dolores Bahia Roubille, conocida en el ambiente como Loli Bahía, inició un vínculo afectivo con la artista catalana. Esta joven de 23 años nació en Lyon y tiene raíces españolas por su padre. Su madre posee ascendencia argelina. La relación entre ambas creció durante los últimos meses de 2025.

Dolores Bahia Roubille nació en Lyon y posee ascendencia española y argelina instagram.com/lolibahiaa

Los primeros registros de este acercamiento aparecieron en noviembre pasado en Madrid. En esa fecha, las dos compartieron una salida junto a un grupo de amistades. La revista Hola! publicó imágenes de aquel encuentro en la ciudad. Las fotografías de la agencia G3/The Grosby Group retrataron el momento social sin gestos de afecto públicos en aquel entonces.

Cómo fue su festejo de año nuevo en Brasil

La pareja eligió las costas de Ipanema para recibir el 2026. Los seguidores de la autora de Motomami compartieron diversos videos en las plataformas digitales. Esas imágenes mostraron a las protagonistas en el instante de la medianoche. Ellas corrieron de la mano hacia el mar como parte de la tradición festiva.

Días después, el público las encontró nuevamente durante un paseo por la ciudad carioca. La cantante lució un vestido de estilo lencero en color rosa y botas negras. Su acompañante vistió una remera blanca junto a un short negro. Estas vacaciones en territorio brasileño ratificaron el romance ante la mirada de sus fanáticos. La red social Instagram reflejó el impacto de estas apariciones conjuntas.

La trayectoria de la modelo en la alta costura

La figura francesa cuenta con un lugar destacado en las pasarelas de Europa. Su descubrimiento ocurrió antes de alcanzar la mayoría de edad en el concurso Egeri Tour de su ciudad natal. Ella ganó la final del certamen en París en octubre de 2018. Este triunfo facilitó su ingreso a las agencias de modelos más prestigiosas de la capital francesa. Su debut profesional sucedió en un desfile de Louis Vuitton durante 2020.

Desde aquel momento, su imagen ilustró campañas de diversas marcas de lujo. La empresa Yves Saint Laurent Beauty la nombró embajadora oficial en enero de 2023. Su historial laboral incluye trabajos para nombres como Celine, Rabanne, Coperni y Courrèges. Ella trabajó para las firmas Max Mara, Prada y Givenchy.

Loli Bahía posee una destacada carrera en Europa, participando en campañas de las principales firmas de alta costura

La joven abrió el evento Vogue World 2024 como representante de Chanel. El año pasado, ella protagonizó el desfile Chanel Cruise 2025 y lideró la campaña de joyería Chanel No. 5 Fine Jewellery Collection. El cineasta Gordon von Steiner dirigió esta pieza audiovisual.

En qué momento profesional de Rosalía conoció a Dolores

El presente amoroso de la intérprete coincide con el estreno de su tercer álbum de estudio titulado Lux. Este disco obtuvo una gran recepción entre los críticos y sus seguidores. La artista confirmó las fechas de su nueva gira mundial mediante sus canales de comunicación. El recorrido pasará por países como Francia, Italia, España y el Reino Unido. En América Latina, el itinerario contempla escalas en México, Brasil, Colombia, Chile y Puerto Rico.

La firma Yves Saint Laurent Beauty seleccionó a la joven como su embajadora oficial en enero de 2023

La Argentina recibirá a la cantante durante el mes de agosto. El escenario para estos shows será el Movistar Arena de Buenos Aires. La venta de entradas para los días uno y dos de agosto terminó rápidamente. Ante la demanda del público, la organización sumó dos nuevas fechas. Las presentaciones adicionales ocurrirán en los siguientes días: cuatro y seis de agosto de 2026. Esta serie de cuatro conciertos genera una expectativa inmensa en el público local.

