La modelo celebró el Año Nuevo acompañada de su familia y envió un tierno mensaje a sus seguidores para recibir el 2020.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 11:48

Hace algunos días, Pampita Ardohain se instaló en Punta del Este para disfrutar de unas vacaciones junto a Roberto García Moritán, su flamante esposo. Desde la costa uruguaya, la modelo se mostró acompañada de su pareja, sus hijos e incluso de su amiga la DJ Puli Demaría.

Ahora, Ardohain aprovechó el Año Nuevo para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores y compartir una foto junto a su familia. Vestidos de blanco, Pampita, García Moritán, los tres hijos de la modelo ( Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña), su hermano y su sobrino, posaron para la cámara. "Feliz año para todos! Que el amor y la familia sean los pilares de sus vidas y que todos los sueños se cumplan en este 2020", escribió Pampita debajo de la foto familiar.

¿Dónde se encontraba la familia el 31 a la noche? En la mansión de Milagros Brito, la ex esposa de García Moritán. "Feliz año nuevo. Gracias por la invitación Milagros Brito y Jorge Brito", escribió el marido de Pampita en sus stories. Brito replicó la imagen y escribió: "We are family, la vida es mejor cuando compartís".

Crédito: Instagram