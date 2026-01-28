El motivo por el que Harrison Ford hizo llorar a Michael J. Fox en el set de Terapia sin filtro: “Reconocí el Parkinson en sus ojos”

El set de Terapia sin filtro se volvió muy emotivo cuando Michael J. Fox se unió como estrella invitada para la tercera temporada. Allí, el actor -que padece Parkinson y se convirtió en una de las caras visibles de la cruzada para difundir sus síntomas y encontrar una cura- se topó con Harrison Ford, quien casualmente interpreta a un personaje diagnosticado con dicha enfermedad en la serie de Apple TV. Muy conmovido, el protagonista de Volver al futuro elogió la actuación de su colega y aseguró que pudo sentirse identificado.

Este miércoles se lanzó un nuevo capítulo de esta comedia dramática protagonizada por Ford y Jason Segel. Creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein, esta serie cuenta la historia de un terapeuta en duelo que decide involucrarse drásticamente más en la vida de sus pacientes. En ella, Ford encarna al Dr. Paul Rhoades, un colega del personaje de Segel que tiene Parkinson.

Harrison Ford y Jason Segel protagonizan Terapia sin filtro por Apple TV

“Un actor brillante”, dijo Fox para calificar el trabajo de su colega en el set. Es que el actor de 64 años, que hace tiempo que está alejado de la pantalla, fue invitado a participar de algunos capítulos y pudo ver de cerca como su colega interpretaba una enfermedad con la que él lidia desde 1991.

La actuación de Ford fue tan poderosa que el protagonista de Lazos de familia admitió: “Me hizo llorar”. Y sumó: “No tengo que convencerlo de que tengo Parkinson, pero él tuvo que convencerme de que lo tenía. Para lo que no estaba preparado fue para ver cuánto de su propia comprensión acerca de la enfermedad aportó”, dijo el artista en una entrevista con Vanity Fair. “Quiero decir, reconocí el Parkinson en sus ojos. Lo que sentía lo reconocí en su forma de expresarse”, confesó emocionado por el talento de su colega de 83.

Michael Fox en la serie Terapia sin filtro Robert Voets

“Debería decir que es un actor subestimado porque todo el mundo sabe lo genial que es, pero la sutileza de su trabajo es tan brillante y es muy divertido trabajar con él. Fue muy protector conmigo en el set. El quería que tuviera una gran experiencia”, aseguró en otra nota con People.

Por su parte, Ford se mostró encantado de poder ponerle el cuerpo a cuadros como estos: “Es una enfermedad abrumadora y también un trabajo abrumador representarla de una manera apropiada. Fue una experiencia muy importante para mí”, dijo en Vanity Fair sobre su papel. Respecto a cómo fue trabajar junto a Fox en el set, reveló: “Michael es una persona extraordinariamente poderosa, generosa, solidaria, abierta y maravillosa” y “un actor bastante bueno también”.

Michael J. Fox contó cómo fue compartir el set con Harrison Ford

Antes de cruzarse en la tercera temporada de Terapia sin filtro, los actores no se conocían aunque se habían visto algunas veces. “Su disposición a formar parte de nuestro espectáculo es una gran fuente de inspiración y nos da un verdadero propósito”, explicó Ford. “No se trata solo de que nos unamos como dos actores. Hay una historia que contar, y nuestro compromiso con ella es lo que nos une”, remarcó.

Ford habló de lo significativo que fue que Fox se una a la serie para concientizar sobre el parkinson FREDERIC J. BROWN - AFP

Enseguida, Harrison contó cómo preparó este personaje tan difícil que le tocó interpretar. “Hice lo que pude para familiarizarme con los aspectos de la enfermedad que estoy interpretando, y estoy en una etapa muy diferente de la enfermedad; mi personaje está en una etapa muy diferente de la enfermedad que Michael”, advirtió la estrella de Indiana Jones mientras aseguraba que “Michael, como señala Bill Lawrence, [el showrunner], está totalmente presente intelectualmente y emocionalmente. Su humor y su valentía son evidentes”, remató.

Un ejemplo de lucha

Cuando Ford habla de la valentía de Fox tiene fundamentos. En enero de este año, el actor recibió una medalla presidencial de la libertad en reconocimiento a su labor de defensa del Parkinson por parte del presidente saliente Joe Biden. Es que, su Fundación Michael J. Fox ha financiado más de 2.500 millones de dólares en investigaciones sobre el Parkinson durante los últimos 25 años, recaudando más de 100 millones de dólares en investigaciones anualmente. “Nuestra fundación destina más dinero a la investigación del Parkinson que el gobierno federal”, se quejó su creador en el mismo medio. “La administración actual parece estar involucrada en otras cosas con menor impacto en la vida de las personas”, agregó molesto.

Su Fundación Michael J. Fox ha financiado más de 2.500 millones de dólares en investigaciones sobre el Parkinson durante los últimos 25 años michaeljfox.org

Fox fue diagnosticado con la enfermedad a comienzos de la década del 90, cuando tenía apenas 29 años y se encontraba en el punto más alto de su carrera en Hollywood. La noticia, que mantuvo en reserva durante varios años, se hizo pública en 1998 y marcó un punto de inflexión tanto en su vida personal como profesional. Desde entonces, el artista decidió visibilizar su condición y convertirse en una de las voces más influyentes a nivel mundial en la concientización sobre esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta el sistema nervioso central y compromete funciones motoras como el movimiento, el equilibrio y la coordinación.

Con el paso del tiempo, los síntomas se fueron intensificando y lo llevaron a reducir progresivamente su actividad actoral hasta retirarse casi por completo de la actuación en 2020. A través de su fundación, de campañas públicas, testimonios y libros autobiográficos, el actor construyó un relato de resiliencia que lo transformó en un símbolo de lucha, esperanza y compromiso, trascendiendo su figura de estrella de cine para convertirse en un referente a escala internacional.