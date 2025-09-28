El motivo por el que Jimena Monteverde apareció en el programa de Mirtha con lentes oscuros: “Perdón, no puedo si no”

El sábado por la noche un detalle del look de Jimena Monteverde llamó la atención de Mirtha Legrand: la cocinera del envío entró al estudio como de costumbre para presentar el menú de la velada pero en esta oportunidad llevaba unos llamativos lentes de sol. Intrigada, la gran diva de la televisión no dejó pasar el detalle. “¿Y esos anteojos qué significan?”, soltó mientras después de escuchar la descripción del postre.

El ida y vuelta entre la Chiqui y Monteverde se dio apenas comenzó el programa, cuando Legrand ya había presentado a los invitados de la noche: el diputado Emilio Monzó, el actor y director teatral Fernando Dente, las periodistas Natasha Niebieskikwiat y Liliana Caruso y la modelo Sofía Zámolo. “¡Adelante Jimena!, ¿qué tenemos hoy de rico?”, la presentó Mirtha, y la chef entró al estudio con una entrada en la mano.

Después de algunos comentarios sobre el vestido de la conductora y la descripción de los platos del día, Mirtha la miró a los ojos y disparó: “¿Y esos anteojos qué significan?”. “No, es que tengo una alergia en los ojos y no me puedo maquillar por unos días”, respondió Monteverde de inmediato. “Así que perdón, pero no puedo si no. O no tengo que venir a trabajar o no me maquillo”, sumó y despertó la risa de todos en la mesa.

El impactante look primaveral de Mirtha

Como en cada uno de sus envíos, Mirtha Legrand volvió a brillar con su look: para la última emisión de La noche de Mirtha la gran diva de la televisión argentina dejó en claro por qué es toda una celebridad y apareció en la pantalla de El trece enfundada en un impactante vestido en color coral.

La Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego repitió la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas televisivas -”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”-, y se dispuso a compartir el look elegido para la velada.

“Miren qué lindo es el vestido que tengo hoy. Es un vestido en crepe de seda bordado con cristales color coral, que quiere decir naranja”, explicó mientras lucía el diseño para las cámaras. “Es de Claudio Cosano”, agregó luego. Luego mostró los anillos, la pulsera y los aros, todo en oro y, como siempre, combinado con el outfit.

El comentario de Mirtha sobre la prisión domiciliaria de Cristina

Sobre el final de la noche, y en medio de una reflexión política de Monzó, la conductora aprovechó para compartir su parecer en relación a las salidas al balcón de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. “¿A usted le parece lógico que una persona con prisión y con tobillera salga a saludar a cientos de personas que están allí? Es una cosa extrañísima”, expresó. “Es una expresidenta. Es una persona que tiene las posibilidades de pedir un arresto domiciliario”, comenzó a responder el diputado, pero la Chiqui lo interrumpió. “¿Pero se puede escapar ella de ahí?”, insistió. “No”, reaccionó el político, y Fernando Dente acotó: “Solo volando”. “No se puede escapar pero es muy triste que todos los presidentes en Argentina terminan con problemas judiciales. No es un ejemplo”, completó el hombre del Congreso.

Esta no es la primera vez que Legrand habla de la condena a Cristina. Hace tres meses, también en su programa, compartió su opinión sobre la confirmación de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por la causa Vialidad. “Tiene que devolver la plata”, deslizó al comienzo de su programa, aunque luego reflexionó sobre las apariciones de la exmandataria en el balcón de su casa.

“A mí me sorprende verla bailar en el balcón con la gente. No sé, es una cosa rarísima. Se la ve contenta, feliz. Y la gente la ama, la gente la adora”, analizó. “La gente la adora no”, reaccionó Mercedes Ninci, invitada aquella noche. “Un sector”, enfatizó. “¿Pero toda esa gente está mandada o va espontáneamente?”, quiso saber Legrand. “Va espontáneamente. Hay mucha gente a la que le fue muy bien en su época también, porque tendrían un empleo público muy importante o qué sé yo”, ensayó Ninci como respuesta.