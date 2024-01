escuchar

Su papel de Ken en Barbie es, quizá, uno de los más importantes de su carrera, y sin embargo nadie de su familia vio todavía el film. Ryan Gosling, el actor que interpretó al icónico muñeco en la película de Greta Gerwig confesó el motivo por el cual ni sus pequeñas hijas ni su mujer, la también actriz Eva Mendes, vieron su último trabajo.

“No sé si deberías ver a tu padre como Ken”, le confesó la estrella de Hollywood a E! News en el marco del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara 2024. “No sé cuál es una buena edad para ver a tu padre hacer eso. Es medio loco”, continuó en relación a Esmeralda, de 9 años y Amada Lee, de 7.

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada, en 2020 Grosby Group - LA NACION

Pese a que nunca se sentaron frente a la pantalla a disfrutar de la historia completa, las niñas, fanáticas de Barbie, sí vieron algunos fragmentos del film y pudieron visitar el set. “Han visto pequeñas partes y vinieron al set un día cuando hice un gran número musical”, repasó el actor. Incluso, Gosling reveló que el amor de las pequeñas por la muñeca de Mattel fue uno de los factores principales para aceptar el desafío.

Gosling explicó que notó el amor de Esmeralda y Amada por Barbie en el supermercado. “Íbamos a Target y pasaban lentamente por el pasillo de Barbie. Mi esposa y yo nos dimos cuenta y acordamos que era hora de dejarlas tener una Barbie. Además, no mostraron ningún interés en Ken, lo cual también fue bastante interesante”, remató. “Hacer Barbie fue una forma de hacer algo para y con ellas”, destacó de inmediato.

“La chica de mis sueños”

Ryan Gosling y Eva Mendes en El lugar donde todo termina, el film que los unió The Grosby Group

Además de hablar de sus hijas, Gosling explicó que le gustaría volver a compartir un proyecto cinematográfico con su mujer, con quien trabajó por primera vez en 2012 en El lugar donde todo termina. “Esa fue la mejor experiencia que tuve al hacer una película, así que eso espero”, respondió cuando el cronista le consultó sobre aquel film y la posibilidad de ser coprotagonista, de nuevo, de Eva Mendes.

Si bien Gosling y Mendes son muy reservados en cuanto a su vida privada y pocas veces se muestran juntos, el actor le dedicó a su mujer un dulce mensaje el 13 de enero pasado al aceptar el Premio Kirk Douglas a la Excelencia en Cine. Al repasar cómo su trabajo le permitió interpretar varios papeles, Gosling agregó: “Lo más importante es que conocí a la chica de mis sueños, Eva Mendes, y tuve dos hijas soñadas”. “Soñaba con algún día hacer películas y ahora las películas han hecho de mi vida un sueño”, siguió el actor.

La reacción que se convirtió en meme

La temporada de premios le dejó hasta el momento a Gosling, además de dulces discursos y confesiones, un meme que se hizo viral. Durante la edición 29 de los Critics’ Choice Awards, que se realizó el domingo 14 de enero en The Barker Hangar del Santa Monica Air Center, en California, hizo un gesto que llamó la atención de todos cuando supo que una de las canciones que había interpretado para la película Barbie había ganado uno de los galardones.

“I’m just Ken”, tema compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt, se llevó el premio de Mejor Canción y superó a la favorita “What Was I Made For”, de Billie Eilish, así como a “Dance the Night” de Dua Lipa. La reacción del protagonista de la película Barbie se volvió viral en las redes sociales, esto debido a su cara de asombro e incredulidad.

Cuando se anunció que “I’m Just Ken” era la ganadora, las cámaras enfocaron a Gosling entre la audiencia y parecía que el actor no entendía lo que realmente acababa de suceder. El galardón fue recibido por Ronson y Wyatt, mientras que Gosling permaneció sentado. En su discurso, el compositor reconoció la importancia del actor para hacer que la canción cobrara vida.

“Ryan Gosling, este es tanto tu premio como el nuestro”, señaló Ronson, mientras Gosling sonreía entre la multitud. “Hiciste que el mundo, o la audiencia, se enamorara de esta canción con tu interpretación incomparable, así que gracias”, agregó.

