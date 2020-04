El padre de David Beckham anunció su casamiento a los 71 años

Ted Beckham, el padre del exfutbolista, anunció su compromiso a sus 71 años Crédito: Instagram

2 de abril de 2020

David Beckham fue sorprendido por su padre , Ted Beckham , quien le contó que cuando mejore la situación de la pandemia mundial de coronavirus , se casará con su novia . A los 71 años , el padre del exjugador de fútbol le propuso matrimonio a su pareja, Hilary Meredith , una reconocida abogada británica de 60 años .

Los futuros marido y mujer se conocen hace más de un año y ya están oficialmente comprometidos. Lo anunciaron vía Twitter junto a una sonriente fotografía de ambos: "Si bien hay cosas mucho más importantes que están sucediendo en el mundo en este momento, estamos encantados de decir que estamos comprometidos ".

De esta manera, en un momento en el que las miradas románticas de la familia estaban centradas en la relación de Brooklyn Beckham -el hijo mayor del exjugador y Victoria Beckham - con la actriz Nicola Peltz, fue el abuelo del joven de 21 años el que sorprendió a todos con el anuncio de su boda.

Meredith, la futura esposa del padre del exfutbolista, es una abogada muy conocida en el Reino Unido desde que en 1987 se hizo cargo de representar a la mujer de un soldado que murió en Canadá frente al Ministerio de Defensa británico. Fue galardonada con el Premio honorífico de la Abogacía de Manchester por toda su trayectoria y en 2016 fue nombrada profesora titular de Derecho y Asuntos de Veteranos en la Universidad de Chester. Además tiene su propio despacho de abogados con sede en Londres, Hilary Meredith Solicitors Ltd.

Precisamente los veteranos del ejército, a quien cada uno de los futuros novios ayuda de alguna manera, fue el nexo que los llevó a conocerse hace un año cuando ambos colaboraban con el Brougthon House Veteran Care Village, una entidad que se dedica a prestar ayuda. En este sentido, el diario The Sun afirma que la abogada organiza grandes fiestas y se codea con personajes políticos como Boris Johnson y Teresa May, y que amigos de la pareja afirman que su relación evolucionó rápidamente y que a ella la ven más feliz que nunca.

Según detallan medios británicos, la letrada ya estuvo invitada, como pareja del padre de Beckham, a la fiesta que el deportista y su esposa organizaron a finales del pasado mes de diciembre con motivo del bautismo de sus dos hijos más chicos, Cruz, de 14 años y Harper Seven, de 8. Un acto de carácter privado que la famosa diseñadora y ex Spice Girls compartió en sus redes sociales y que se celebró en una iglesia anglicana de Londres con dos padrinos de excepcionales: el cantante Marc Anthony y la actriz Eva Longoria .

El padre de Beckham fue empleado en una fábrica de material de cocina y Sandra West, su primera esposa y madre el exfutbolista, era peluquera. Se casaron en 1969 y se divorciaron en 2002, después de 32 años de matrimonio y tres hijos en común, David, Joanne y Lynne. En algunas entrevistas, el padre del jugador nombró entre las razones de su divorcio la fama que adquirió su hijo en su carrera futbolística: "Era muy difícil, no era un mundo al que estábamos acostumbrados". Ted Beckham también es autor de dos libros sobre su hijo: David Beckham: my son (2006) y David Beckham (2014), que evidentemente versan sobre su famoso hijo y aportan sobre todo mucho material gráfico exclusivo y personal sobre el futbolista.

El exfutbolista contó en varias ocasiones que tuvo "más contacto con el judaísmo que con cualquier otra religión", en referencia a la que practicaba su madre y que de su padre heredó la pasión por el fútbol. Su padre era fanático del Manchester United y asistía al estadio de Old Trafford a ver los partidos de su equipo: su hijo heredó la afición por el club y el deporte. Precisamente el Manchester es uno de los equipos en los que jugó más tiempo como profesional y con el que ganó en seis ocasiones el título de la Premier League.

En una conversación grabada entre padre e hijo con motivo de un anuncio para el Haig Club ambos conversaron sobre la paternidad y coincidieron en lo diferentes que se ven las cosas cuando cada uno llega a ser padre. El futbolista le contó que lo que más le importaba es que sus hijos sintieran que estaba presente cuando estaba en casa y que por eso le gustaba llevarlos al colegio. Y Ted le dijo a su hijo que verlo crecer "lo había hecho sentirse especial". También hubo tiempo para las confesiones en aquel encuentro donde el padre del jugador le recordó a David una anécdota que él no recordaba: "Cuando me hice mi primer tatuaje, tú tenías 14 años y me dijiste: 'Nunca me haré uno'. Y mírate ahora", le dijo riendo en relación a los múltiples tatuajes que se hizo en el cuerpo.

Cabe agregar que el exjugador está en un gran momento personal: en febrero hizo realidad uno de sus sueños, creando el club Inter Miami, el equipo con el que quiere impulsar el fútbol en los Estados Unidos. Aunque la crisis del coronavirus paralizó temporalmente el proyecto, Beckham sigue dando pasos que indican que Miami puede ser el siguiente destino de la familia durante gran parte del año, y esta misma semana se conocieron las fotos de la fabulosa casa que se compraron en la ciudad estadounidense, valuada en más de 20 millones de dólares.