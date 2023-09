escuchar

Luego de las críticas recibidas por anunciar el regreso de su programa de entrevistas en medio de las huelgas de actores y guionistas en Hollywood, Drew Barrymore rompió el silencio y explicó la razón detrás de su decisión.

“ Creo que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para que esté bien ”, dijo la actriz este viernes por la tarde, en un emotivo video que publicó en su Instagram. “ Quería ser dueña de una decisión, para que no fuera una situación protegida por las relaciones públicas, y simplemente asumir la plena responsabilidad de mis actos ”, indicó.

Entre lágrimas, Barrymore continuó: “ Sé que no hay nada que pueda hacer para que esto esté bien para aquellos con los que no está bien. Lo acepto plenamente. Lo entiendo perfectamente. Hay tantas razones por las que esto es tan complejo, y solo quiero que todo el mundo sepa que mis intenciones nunca han sido las de molestar o herir a nadie. No soy así. He pasado por muchos altibajos en mi vida, y este es uno de ellos ”, dijo con mucho pesar.

“Pido disculpas profundamente a los escritores. Me disculpo profundamente con los sindicatos”, continuó. “Hay una gran pregunta sobre el porqué: ¿Por qué estoy haciendo esto?. Bueno, ciertamente no podía esperar este tipo de atención, y no vamos a romper las reglas y vamos a cumplirlas. Quería hacerlo porque, como he dicho, esto es más grande que yo y hay puestos de trabajo de otras personas en juego ”, le contó a la gente.

Barrymore había anunciado previamente que su programa de entrevistas volvería el 18 de septiembre en medio de las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA. Poco después, The Jennifer Hudson Show y The Talk también anunciaron su regreso el mismo día. Pero es Barrymore la que se está llevando todas las críticas, quizá porque se ha manifestado en un comunicado, a diferencia de los demás presentadores de otros programas de entrevistas diurnos .

“Yo también estoy tomando la decisión de volver por primera vez en esta huelga para nuestro programa, que puede llevar mi nombre, pero esto es más grande que solo yo”, dijo Barrymore en su declaración inicial, anunciando que su programa volvería. “Soy dueña de esta elección”, continuó, afirmando que el programa “cumple con no discutir ni promocionar cine y televisión de ningún tipo en huelga”.

Aunque Barrymore no viola las normas de la SAG-AFTRA como presentadora del programa, ya que los contratos del gremio para programas de entrevistas, juegos, variedades y telenovelas se renovaron y ratificaron en 2022, su programa emplea a guionistas de la WGA. Esto significa que los nuevos episodios de The Drew Barrymore Show tendrán que recurrir a miembros del WGA que violen las normas, a guionistas que no pertenezcan al WGA o a nadie. Un portavoz de CBS Media Ventures dijo a Variety que el programa “no realizará ningún trabajo de escritura cubierto por la huelga de la WGA”.

Después de que la estrella publicara sobre el regreso de su programa de entrevistas, el gremio de guionistas estadounidense compartió una declaración que decía: “ El programa de televisión de Drew Barrymore es un programa cubierto por el WGA que planea regresar sin sus escritores. El gremio ha hecho y seguirá haciendo piquetes en los programas que estén en producción durante la huelga. Cualquier escritura en The Drew Barrymore Show es una violación de las reglas de huelga de la WGA ”.

Entre los programas de entrevistas que ya han regresado esta temporada figuran Live! With Kelly and Mark y Tamron Hall, ambos sin guionistas y no cubiertos por la WGA, así como The View, que cuenta con dos guionistas de la WGA que se retiraron y no han trabajado desde que comenzó la huelga. El programa de Sherri Shepherd, Sherri, que vuelve el 18 de septiembre, no tiene guionistas y no es un programa de la WGA.

La huelga conjunta de los sindicatos de actores y guionistas puso al descubierto las injustas condiciones de trabajo que experimentan la mayor parte de sus miembros y provocó un inusitado revuelo. Uno de los puntos fundamentales de la huelga del sindicato de actores instruye a sus miembros a no participar de ninguna actividad que sirva para llenar los bolsillos de los estudios.

